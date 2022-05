UPDATE:

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a pronunțat luni în favoarea unei modificări a tratatelor UE „dacă va fi necesară” și pentru renunțarea la votul în unanimitate a celor 27 de state membre în domenii cheie, în cadrul unui discurs susținut la Strasbourg.

„Am susținut mereu că votul în unanimitate în anumite domenii cheie pur și simplu nu mai are sens”, a declarat Ursula von der Leyen în cadrul discursului susținut, adăugând că este gata să reformeze UE, „schimbând tratatele, dacă va fi necesar”.

„Europa ar trebui să joace un rol mai important, de exemplu în domeniul sănătății sau al apărării. Și noi trebuie să ameliorăm în permanență funcționarea democrației noastre”, a mai spus Ursula von der Leyen. „Voi fi mereu de partea celor care vor să reformeze UE pentru ca ea să funcționeze mai bine”, a adăugat ea.

Și președintele Franței, Emmanuel Macron, a susținut luni apelurile la convocarea unei convenții pentru a discuta posibile modificări la tratatele care guvernează Uniunea Europeană.

Macron a spus că este „pentru această reformă instituțională” în cadrul discursului său susținut tot în cadrul Parlamentului European la Strasbourg.

„Va trebui să ne reformăm textele, este evident. Una dintre căile acestei reforme este convocarea unei convenții de revizuire a tratatelor. Este o propunere a Parlamentului European și eu sunt de acord cu ea”, a spus Macron în fața legislativului comunitar.

Și Conferința pentru viitorul Europei, dar și eurodeputații susțin mai multe propuneri de reformare a UE, iar unele dintre acestea au nevoie de modificări ale tratatelor în baza cărora funcționează Uniunea Europeană.

De cealaltă parte, treisprezece state membre, printre care și România, se opun declanșării unei proceduri pentru schimbarea tratatelor europene.

„Nu suntem favorabili unor tentative neanalizate și premature vizând lansarea” unei astfel de proceduri, scriu aceste țări, între care Polonia, România și Finlanda, potrivit unui text difuzat luni pe Twitter de Suedia, de asemenea semnatară.

Cele 13 state membre susțin că ]nu exclud nicio opțiune în acest stadiu[, dar că vor să studieze mai întâi propunerile de reformă prezentate liderilor UE după dialogul cetățenesc.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen și președintele francez Emmanuel Macron susțin discursuri, alături de discursurile cetățenilor din cadrul grupurilor naționale și europene și cele ale copreședinților conferinței.

De asemenea, sunt planificate spectacole culturale de către „Danse l’Europe” și orchestra de tineret „DEMOS”.

Pe lângă 449 membri ai sesiunii plenare, inclusiv 108 de cetățeni, sunt invitați la eveniment 120 de membri ai grupurilor de dezbatere ale cetățenilor europeni și 200 de cetățeni din școli locale și studenți Erasmus.

Miniștrii afacerilor europene și alți invitați participă, de asemenea, la ceremonie.

