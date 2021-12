De mai bine de un deceniu, Michael Folberth se implică în activitățile de întreținere a fortificațiilor săsești din Transilvania. La interviurile Connecto, el a vorbit despre eforturile de a menține viu spiritul comunităților din zona Rupea-Făgăraș.

Michael Folberth se implică, voluntar, în activitățile de întreținere a fortificațiilor săsești din Transilvania ca președinte al grupului regional din zona Rupea și Țara Făgărașului.

În ediția din 4 decembrie a interviurilor Connecto, proiect coordonat de EURACTIV.ro și PressHub.ro, Michael Folbert vorbește despre importanța sentimentului de apartenență la o comunitate și la efortul de a menține acest spirit viu. De asemenea, vorbește despre cum conservarea istoriei aduce beneficii comunității care o întreține, în primul rând prin valoarea de apartenență, dar și prin potențialul dezvoltării turistice și culturale.

Michael Folberth povestește: „Eu sunt plecat din 1990 și mă întorc de două ori pe an, visul meu este să întreținem bisericile fortificate pe care ni le-au lăsat înaintașii noștri. Să creăm o legătură intensă pentru oamenii din sat, așa cum am eu am o puternică legătură cu biserica fortificată, de exemplu, din Criț.

A fost a doua casă pentru mine, m-am simțit și mă simt acasă. Și asta îmi doresc, să clădim, cu timpul, și pentru copiii care cresc în satele acestea.

