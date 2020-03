Directorul Teatrului Național "I.L.Caragiale" din București, actorul Ion Caramitru, și regizorul Radu Afrim fac un apel la solidaritate, adresat spectatorilor și iubitorilor de teatru, rugându-i să nu ceară rambursarea banilor pentru bilete.

"Mă adresez pe această cale spectatorilor fideli ai Teatrului Național din București, mă adresez celor îndrăgostiți de teatrul nostru, de teatrul românesc în general, cu rugămintea de a lua în calcul ideea de a nu pretinde acum, imediat, rambursarea banilor pentru biletele pe care le-au cumpărat în avans, deoarece Teatrul Național se obligă să reprogrameze aceste spectacole atunci când vom avea posibilitatea să o facem și biletele rămân valabile. Ar fi un gest de solidaritate cu ceea ce se întâmplă astăzi în țară și în mod expres cu ceea ce se întâmplă în sălile de spectacol", spune Ion Caramitru într-o postare video pe pagina de Facebook a TNB.

"Este mult mai folositor pentru noi dacă ați accepta această, să spunem, convenție și gest de solidaritate pentru că ne-ați ajuta imens de a putea, în mod firesc să ne ducem mai departe activitatea. Este foarte complicat să dăm înapoi, zi de zi, încasările pentru aproape 1.400-1-500 de spectatori pe care-i aveam în fiecare zi. Vă dați seama ce tevatură", spune el.

Și regizorul Radu Afrim a făcut un apel similar pe Facebook săptămâna trecută:

”Ce vreau sa va spun. Sa va sugerez de fapt. În spectacolele care s'au anulat, am un număr important de actori independenți. Actori care nu sunt salariații teatrelor în care joaca dar sunt plătiți pe spectacol. În București, TNB e teatrul care are cei mai mulți actori colaboratori. Directorul instituției, actorul Ion Caramitru mi'a dat voie întotdeauna sa dau șansă unor tineri veniți dinafara instituției. Doar în Pădurea spanzuratilor sunt 18 (optsprezece) tineri actori care trăiesc exclusiv din aceste colaborări. Padurea trebuia sa joace de 3 ori in aceasta perioada. La Iasi in Orașul cu fete sărace am 7 studente la actorie care pierd niște banutzi prin suspendarea a doua spectacole, în Macelaria lui Iov am 3 colaboratori nesalariati (s'a suspendat un spectacol) iar în Trei surori (tnb) sunt 2 (s' au suspendat 2 spect pana acum ).la fel, în Oameni și cartofi la Tam/Sf Gh sunt inclusiv copiii romi care se bucurau de banii primiți pe spectacol. Dacă exista printre dvs oameni care au cumpărat bilet și își permit sa nu ceara înapoi banii (deși știu ca la tnb biletele sunt destul de scumpe) sunt sigur ca aceasta e o modalitate de a ajuta acești tineri artiști independenți sa'si asigure traiul în aceasta perioada”.