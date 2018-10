Comisarul european Corina Creţu a declarat vineri, la Bucureşti, că uneori e exasperată de ritmul lent în care România şi alte state membre atrag fonduri europene pentru infrastructura de transport.

"Mi-am făcut datoria de a avertiza statele membre, nu e numai România avertizată. Suntem undeva pe la media UE (ca grad de absorbție a fondurilor europene - n.r.). Ideea e că nu avem prea mult timp. Sunt conştientă de faptul că avem multe întârzieri și datorită adoptării târzii a legislației. Eu nu am pus nicio clipă toate întârzierile pe seama guvernelor. Dar, pe de altă parte, sigur că uneori sunt exasperată, dar nu numai în România, de ritmul lent, mai ales în domeniu infrastructurii de transport”, a spus Corina Creţu, relatează Digi 24.



Întrebată de faptul că premierul Viorica Dăncilă încearcă să atragă fonduri din Emiratele Arabe Unite, Corina Creţu a precizat că orice ţară trebuie să atragă investitori străini, dar crede că "principala preocupare ar fi aceea de a cheltui în primul rând banii care sunt gratuiți, banii oferiți de Uniunea Europeană prin proiecte".

Referitor la parteneriatele public-privat preferate de Guvernul Dăncilă în locul fondurilor europene, comisarul pentru Politică Regională a atras atenţia că "statul va plăti, cetăţenii vor plăti", în timp ce România are alocate "miliarde de euro, care aşteaptă la Bruxelles.

Întrebată dacă a discutat cu Viorica Dăncilă, după ce premierul a anunţat că-i va cere lămuriri în urma criticilor sale la adresa Bucureştiului, Corina Creţu a răspuns: "Eu sunt comisar european, există tratate la care România s-a angajat, de a nu face presiuni la adresa comisarilor pe care România i-a numit şi nici nu s-a întâmplat acest lucru. Am avut discuţii în nenumărate rânduri...Ştiţi bine că am fost aici din prima zi în care a fost nominalizată ca prim-ministru. Şi atunci am făcut o trecere în revistă a tuturor proiectelor. Am ieşit în conferinţă de presă comună, arătând care sunt riscurile. Acest lucru se întâmpla în urmă cu mai mult de un an. Din păcate, după cum vedeţi, ceea ce am avertizat: că România va fi sancţionată de Curtea Europeană de Justiţie s-a întâmplat ieri. Eu am vorbit acest lucru cu dânsa de un an de zile".

Comisarul european se referă la condamnarea României de către Curtea de Justiție a UE pentru că nu a închis 68 depozite de deșeuri.

Creţu a mai spus că nu vede progrese "spectaculoase" în privinţa absorbţiei fondurilor europene şi o doare acest lucru: "Eu sunt comisar european, responsabil pentru 28 de state membre, dar e normal să-mi pese puţin mai mult de România. Este ţara din care provin şi este una dintre cele mai sărace ţări...Ştiţi bine că acestea sunt atribuţiunile mele: de a mă focusa pe regiunile mai puţin dezvoltate".

E a doua oară luna aceasta când Corina Creţu lansează critici la adresa guvernului.

"Chiar vreau să vă anunț public că nu mai accept insultele din partea Guvernului României față de munca pe care o fac”, a spus Corina Crețu, întrebată la Bruxelles de autostrada Iaşi-Târgu Mureş.

"Nu înțeleg această tensiune care s-a creat între mine și guvern spunând lucrurilor pe nume. Avem bani la Bruxelles pentru proiecte de infrastructură, nu avem proiecte”, a mai declarat Corina Crețu.