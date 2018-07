Viorica Dăncilă s-a dus din nou la Bruxelles fără presă, pentru a putea să ne prezinte discuțiile avute în capitala Europei doar din perspectiva guvernamentală, Executivul îmbrățișând de mult timp haina fake news.

Premierul român s-a întâlnit cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele Frans Timmermans, dar pentru cei doi trecerea Vioricăi Dăncilă pe la Bruxelles pare că nici nu a existat. Nicio conferință de presă, nici măcar un mesaj pe Twitter, rețeaua folosită oficialii europeni pentru a transmite informații despre activitatea lor. Doar comisarul pentru Politici Regionale, Corina Crețu, a postat fotografii de la întrevederile premierului român.

Comisia Europeană s-a referit la vizită doar la solicitarea presei din România.

Ce a transmis Executivul european, prin vocea unui purtător de cuvânt?

”Președintele Juncker și doamna Dăncilă s-au concentrat pe discuția asupra pregătirii Președinției române a Consiliului UE din în prima jumătate a anului 2019, care va veni într-un moment important pentru Uniunea Europeană. De asemenea, ei au discutat propunerea Comisiei privind bugetul UE, îmbunătățiri privind fondurile structurale și politica economică. (...) Președintele Juncker l-a încurajat pe prim-ministru să acționeze în favoarea revenirii la un discurs politic normal în țară, mai ales în perspectiva Președinției Consiliului UE”, a declarat, pentru HotNews.ro, Christian Wigand, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

A fost abordată și tema justiției, iar Juncker i-a spus lui Dăncilă că este esențial ca România să nu facă pași înapoi după progresul reușit în domeniu: ”În ceea ce privește Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) pe justiție, președintele Juncker a subliniat că Comisia continuă să monitorizeze evoluțiile din țară și a insistat asupra faptului că este esențial să nu se renunțe la progresele înregistrate”.

Mai trebuie precizat că nimic din toate acestea nu a fost menționat în imensul comunicat al Guvernului referitor la vizită?

”Prim-ministrul a prezentat ultimele evoluții în ceea ce privește reforma și modificările din sistemul judiciar și a arătat ca finalizarea MCV rămânere un obiectiv important pe agenda guvernamentală”, e singura precizare din comunicatul Executivului de la București, altfel plin de știri pozitive.

Milioanele de români ascultați de SRI

Într-un interviu acordat Antenei 3, Viorica Dăncilă a povestit ce a discutat cu oficialii europeni. Potrivit premierului, atât Juncker, cât și Timmermans, s-au arătat ”stupefiați” de existența protocoalelor secrete. De parcă era nevoie să le spună Dăncilă.

”Domnul Timmermans a spus că au existat protocoale între servicii secrete și procurori ceea ce este un lucru extrem de grav, iar domnul președinte Juncker a spus că acest lucru nu numai că este grav, este o încălcare a democrației. Deci, s-a discutat despre acest lucru, inclusiv despre cele 6.000.000 de telefoane ascultate, ceea ce este un lucru greu de crezut, dar din păcate un lucru real în România", a declarat Viorica Dăncilă.

Premierul a mai dezvăluit că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus în timpul întrevederii că multe guverne au avut probleme tocmai pentru că s-au implicat serviciile secrete.

Interviul a fost acordat aceleași jurnaliste care a încercat luni, în râsetele celor prezenți, să le ofere purtătorilor de cuvânt ai CE cele trei protocoale desecretizare.

Problema este că cele 6 milioane de români ascultați de SRI sunt o invenție, iar premierul știe foarte bine acest lucru.

Cifra a fost lansată recent de Claudiu Manda, șeful Comisiei parlamentare de control al SRI:

”Totalul acestor acte de autorizare şi supraveghere în perioada 2005 – 2016 înseamnă peste 311.000 de mandate. În contextul în care pe un mandat de supraveghere, aşa cum am văzut şi am auzit la comisie, putem să ne gândim că vorbim de o medie de 20 de persoane sau de posturi interceptate, putem să gândim că au fost mai mult de 6 milioane de persoane care au fost interceptate în toată această perioadă”.

Informația a fost însă negată de SRI, care a venit cu precizări pe această temă.

Purtătorul de cuvânt al Serviciului Român de Informații, Ovidiu Marincea, a explicat că, în perioada 2004 - 2016, SRI a solicitat 28.784 de mandate de securitate națională.

"În afară de acestea mai există mandatele de supraveghere tehnică. Aici intră toate infracțiunile de drept comun, toate mandatele de supraveghere a Poliției pentru infracțiuni ca furturi, delapidare, violență domestică. Aici nu vorbim despre interceptarea convorbirilor telefonice făcută de către SRI. Este profund incorect că se amestecă toate infracțiunile de drept comun săvârșite în România, pentru care au fost emise de către judecători mandate de supraveghere tehnică, cu mandatele de securitate națională", a declarat Marincea.

Dăncilă a mai susținut că a discutat cu oficialii europeni de abuzul în serviciu și de plângerea de înaltă trădare făcută la adresa sa de liderul PNL, Ludovic Orban.

”Am vorbit despre abuzul în serviciu. Am reinterat că numai 7 state au abuz în serviciu, majoritatea statelor nu știu ce înseamnă abuzul în serviciu. Avem toată deschiderea să răspundem tuturor observațiilor Comisiei și a nelămuririlor care vor exista și dacă CCR va constata că anumite aspecte sunt necunstituționale vom respecta acest lucru, astfel încât să ne încadrăm în regulile privind constituționalitate", a declarat Dăncilă, adăugând că președintele Juncker i-ar fi spus că va sprijini România în vederea ridicării MCV înainte de preluarea Președinției Consiliului UE, din ianuarie 2019.

Întrebată dacă a fost abordat subiectul plângerii penale făcută de Ludovic Orban, Dăncilă a răspuns afirmativ: "Da. Am atins acest subiect. Am reiterat faptul că pentru mine și pentru multi români este de neexplicat. Înalta trădare este asociată unui act diplomatic cu un stat cu care avem parteneriat strategic. Au fost foarte mirați de acest lucru. Am informat, pentru că nu vreau ca să ajungă la Bruxelles informații denaturare. Am spus că nu mă tem de cercetările care se vor face, de lucrurile care vor fi cerute pentru a eludica acest subiect. Îmi doresc să se elucideze acest subiect, dar în același timp acest lucru cred că nu a făcut bine României. Și mi s-a întărit această convingere și în urma discuțiilor pe care le-am avut", notează Mediafax.