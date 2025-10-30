Joi a fost amplasată prima parte a crucii turnului lui Isus Hristos din Sagrada Família, semnalând începutul fazei finale de construcție a acestui turn central al bisericii.

"Finalizarea turnului lui Iisus Hristos va fi o piatră de hotar istorică pentru Sagrada Família și un omagiu adus arhitectului său, Antoni Gaudí, care va coincide cu centenarul morții sale", se arată într-un comunicat. Sagrada Familia # 1 / # 2 / # 3 / # 4 / Construcția a început în 1882 și s-ar putea finaliza în 2034. Sagrada Família este finanțată în principal din fonduri private.

Detalii, pe sagradafamilia2026.org

