Joi a fost amplasată prima parte a crucii turnului lui Isus Hristos din Sagrada Família, semnalând începutul fazei finale de construcție a acestui turn central al bisericii.
"Finalizarea turnului lui Iisus Hristos va fi o piatră de hotar istorică pentru Sagrada Família și un omagiu adus arhitectului său, Antoni Gaudí, care va coincide cu centenarul morții sale", se arată într-un comunicat.
Sagrada Familia
Construcția a început în 1882 și s-ar putea finaliza în 2034.
Sagrada Família este finanțată în principal din fonduri private.
