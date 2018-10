Expert în comunicare digitală şi securitate cibernetică, Mark Pfeifle este un fost consilier adjunct al preşedintelui SUA şi adjunct al consilierului pentru Securitate Naţională pentru Comunicații Strategice și Informare Globală la Casa Albă. Pfeifle este fondatorul și președintele companiei de strategie și comunicații Off the Record Strategies. Datorită experienţei sale, Pfeifle este deseori invitat ca expert şi comentator pentru diverse instituţii media precum CBS, CNN, TIME și The Wall Street Journal.