După ce președintele Iohannis a trimis-o în Parlament pentru un vot de încredere, Dăncilă a ieșit și a spus că va face acest lucru. Premierul a dat de pământ cu bărbații de stat și i-a cerut președintelui dovezi pentru afirmația ”guvern corupt”.

Viorica Dăncilă s-a declarat profund dezamăgită de ”spectacolul oferit de candidatul la prezidențiale Klaus Iohannis”, care nu și-a înțeles rolul constituțional, înlocuind rolul de mediator cu cel de sabotaj.

”E un comportament imatur și egoist, la fel ca cel al domnului Tăriceanu”, a afirmat Dăncilă, susținând că, în ciuda obstacolelor din ultimile zile și a acestor domni, Cabinetul său își va continua activitatea.

”Vom merge în Parlament, vom încerca să obținem susținerea necesară pentru a ne duce mandatul până la capăt”, a spus premierul, invocând responsabilitatea față de țară și de români.

Ea i-a reproșat președintelui faptul că nu a avut niciodată încredere în Guvern, aducând ca argument criticile lui Iohannis la începutul Președinției române a Consiliului, pentru ca la final aceasta să fie apreciată de toate statele membre UE.

Viorica Dăncilă a spus că ”revoltător” faptul că președintele a spus că România are un ”guvern corupt” și l-a somat pe Klaus Iohannis să prezinte probe pentru această afirmație care dăunează profund imaginii țării. Ea a dat asigurări că, în ceea ce o privește, nu a existat niciun act de corupție.

În apărarea Guvernului, Dăncilă a evocat laudele lui Trump pentru performanța economică și laudele tuturor statelor membre pentru buna gestionare a Președinției Consiliului.

Premierul a susținut că Opoziția, încurajată de Iohannis, vrea un Guvern care să promoveze "renunţarea la dreptul de proprietate şi convieţuirea în grupuri", tăierea veniturilor specialiștilor din IT, eliminarea sprijinului pentru angajați.

Premierul a lansat atacuri și la adresa altor politicieni.

”Am văzut lașitatea domnului Tăriceanu, am văzut minciunile domnului Ponta, am văzut plângerile penale din partea domnului Orban și jignirile domnului Barna. Am văzut încă o dată atacurile domnului Iohannis. Înțeleg că trebuie să mă lupt cu toți acești bărbați de stat ai României, care nu au înțeles că lupta politică este pe proiecte și nu pe cine țipă sau jignește mai tare. Dacă toți acești oameni politici, care conduc acest stat și care au putere în partidele lor se poziționează împotriva unui singur om, înseamnă că eu de partea mea trebuie să am românii, femeile din această țară, toți oamenii de bine, care nu vor mai accepta vreodată astfel de cuvinte și comportamente și care vor echilibru, consens și oameni responsabili în funcțiile de conducere ale statului”, și-a încheiat Viorica Dăncilă declarația cu iz electoral de la Palatul Victoria.