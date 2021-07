Ministrul mediului a spus luni că a semnat scrisoarea care criticată strategia forestieră a UE pentru a solicita Comisiei Europene o dezbatere punctuală. Tanczos Barna e nemulțumit că nu sunt specificate sursele de finanțare.

”România susține toate demersurile care vin în protejarea mediului înconjurător, care tind să reducă emisiile de carbon. Avem programe naționale cu fonduri extraordinar de mari în care susținem și noi, în România, aceste demersuri. Am putea aminti aici programele Rabla, programele de reîmpădurire din PNRR, programele care vin în sprijinul acelor entități care luptă pentru reducerea riscurilor de inundații ș.a.m.d. Susținem inclusiv dezbaterile pentru Strategia forestieră. Am văzut zilele trecute acele dezbateri în cadrul informal și formal legate de Strategia forestieră europeană. Ele trebuie să aibă loc într-un cadru organizat, astfel încât statele membre să își exprime punctele de vedere cu privire la această strategie forestieră. Europa are o strategie forestieră, se pregătește una nouă care va avea noi ținte și ambiții mult mai clare. Tocmai de aceea, dialogul este unul extrem de important și esențial", a declarat luni, într-o conferință de presă, ministrul mediului, Tanczos Barna.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor a semnat, alături de alți 10 miniștri europeni, o scrisoare către Frans Timmermans, vicepreședintele Comisiei Europene pentru Acordul Verde European, în care este criticată Strategia forestieră planificată a UE, prezentată săptămâna trecută.

Într-un interviu acordat publicației Magyar Nemzet, Barna a susținut că protejarea pădurilor poate reprezinta o povară financiară pentru un stat membru: ”Atunci când este elaborată o astfel de strategie, trebuie luate în considerare jurisdicția statelor membre, principiul subsidiarității și chestiunile practice privind diversitatea pădurilor și exploatarea sustenabilă”.

El a mai spus că nu au avut loc consultări în cadrul Comisiei permanente pentru păduri și nici cu statele membre ale UE, iar proiectul nu a fost elaborat în comun, relatează Digi 24.

Barna se întânește marți cu Frans Timmermans, cei doi urmând să discute despre ”o dezbatere punctuală pe mai multe teme care sunt esențiale din punctul de vedere al României în cadrul acestei strategii.

De asemenea, ministrul român va aborda și aspecte legate de tot ce înseamnă ”exploatare forestieră, protecția biodiversității, infringement pe păduri din punctul de vedere al României și pentru a susține demersurile Comisiei de aprobare a unei strategii europene, astfel încât aceasta să aducă beneficii în primul rând mediului și în al doilea rând statelor care își vor asuma un rol esențial în implementarea strategiei".