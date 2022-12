Plenul Parlamentul European a dezbătut marți seara, la Strasbourg, decizia Consiliului JAI de a nu primi România și Bulgaria în spațiul Schengen.

”Schengen este parte a ceea ce suntem ...Regret că Consiliul nu a luat o decizie pozitivă în cazul României și Bulgaria .... În toți acești ani România și Bulgaria au contribuit la construirea unei zone Schengen bine structurate în contextul pandemiei și al războiului din Ucraina”, a declarat comisara pentru afaceri interne Ylva Johansson, adăugând că așteptarea celor două state de a intra în Schengen e ”legitimă”.

”Vom face eforturi pentru a ura bun venit anul viitor României și Bulgariei în spațiul Schengen”, a mai spus ea, reiterând faptul că primirea celor două țări va îmbunătăți securitatea în acest spațiu.

”Cu toții am avut de pierdut prin votul de săptămână trecută. A fost un singur câștigător și acesta trăiește la Kremlin ... Divizați suntem slabi, uniți suntem puternici. În calitate de Uniune, trebuie să primim România și Bulgaria în Schengen ... Dacă nu facem acest lucru, facem jocurile Rusiei, îi permitem să ne divizeze, să ne spargă unitatea”, a subliniat Johansson.

”Veto-ul de săptămâna trecută a fost o greșeală”, a spus președintele PPE, Manfred Weber: ”În vremuri de război trebuie să arătăm unitate”.

El a recunoscut că există o problemă cu migrația ilegală, dar ea poate fi combătută mai bine împreună, iar România și Bulgaria nu se găsesc pe ruta migrației, ci mai degrabă trebuie vorbit de Viktor Orban.

Austriaca Monika Vana (Grupul Verzilor) și-a exprimat solidaritatea cu România și Bulgaria, precizând că formațiunea sa nu înțelege veto-ul țării sale.

Siegfried Mureșan: Poziționarea Austriei - o nedreptate

”Aderarea României la spațiul Schengen este un obiectiv fundamental pentru țara mea, România. Oamenii vor acest lucru tocmai fiindcă sunt pro-europeni, fiindcă vor să fie mai aproape de Europa. Pentru a atinge acest obiectiv, am făcut foarte multe eforturi. Am securizat frontiera României conform celor mai înalte standarde internaționale, am îndeplinit toate condițiile, lucru confirmat de Comisia Europeană în repetate rânduri. Am reformat Justiția astfel încât Mecanismul de Cooperare și Verificare să fie ridicat. Toate evaluările Comisiei și ale experților statelor membre confirmă că România este pregătită să adere la spațiul Schengen și că acest lucru ar face întreg spațiu Schengen mai sigur. Am reușit să avem sprijinul a 26 din 27 de state membre. Totuși, Consiliul Justiție și Afaceri Interne nu a luat o decizie favorabilă din cauza opoziției unui singur stat: Austria”, a declarat eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan.



Acesta a dezaprobat poziționarea Austriei, care este ”nejustificată”, ”o nedreptate la adresa oamenilor”.



”Știm că argumentele sunt în favoarea noastră, știm că cifrele sunt în favoarea noastră.

Vă cer să respingem populismul. Vă cer să respingem ca Parlament European toate argumentele nejustificate. Să folosim argumente obiective, cifre oficiale ale instituțiilor europene. România nu este sursa migrației. Nu a fost niciodată. Obiectivul nostru este să aderăm la spațiul Schengen și vom lucra cu toată lumea pentru a ne atinge acest obiectiv cât de curând”, a mai spus Mureșan.

Liderul eurodeputaților PSD, Dan Nica, a susținut că Nehammer a decis să țină România ”ostatică”. ”România nu merită așa ceva”, a spus el.



”Europa unită este o lozincă atât timp cât permitem ca România și Bulgaria să rămână la poarta Schengen”, a declarat eurodeputatul Vlad Gheorghe, apreciind că decizia din JAI e discriminatorie și nedreaptă.

”Nu putem cere solidaritate doar de la România și Bulgaria. Mesajul nostru trebuie să fie unul singur: Suntem toți egali în UE”, a spus el.