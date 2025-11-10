Procurorul general Alex Florența a dispus luni efectuarea unui control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele în legătură cu modul în care s-au efectuat cercetările în cazul femeii ucise în Teleorman.

Controlul vizează modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal având ca obiect infracțiunea de viol și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție, a transmis într-un comunicat de presă Parchetul General.

O tânără de 25 de ani, aflată împreună cu copilul ei de trei ani pe o stradă din comuna teleormăneană Beciu, a fost ucisă sâmbătă de fostul soț.

Acesta se afla în libertate deși, pe 25 septembrie, femeia reclamase faptul că a fost răpită și violată de fostul soț.

Poliția Română a anunțat luni că a trimis o echipă în control la Inspectoratul de Poliție Județean Teleorman, pentru a cerceta modul în care polițiștii au tratat cazul.

IPJ Teleorman susține că pe 25 septembrie polițiștii au fost sesizați de către un bărbat despre faptul că ginerele său ar fi încălcat ordinul de protecție provizoriu.

"Polițiștii au stabilit că cele sesizate nu se confirmă, apelantul fiind sancționat contravențional. O lună mai târziu, pe 22 octombrie, printr-un apel la 112, a fost o altă sesizare de la un bărbat despre faptul că ginerele său îl amenință. Nici de această dată nu s-au confirmat cele sesizate, apelantul fiind sancționat contravențional. Între cei doi au mai fost, ulterior, două scandaluri, ambele fiind sesizate polițiștilor", a transmis Poliția Română.

Ce spune de ancheta privind violul șeful Poliției Române

Chestorul șef de poliție, Benone-Marian Matei, a declarat luni că a cerut un raport conducerii Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman.

"În data de 26 septembrie 2025 victima a sesizat comiterea unei infracțiuni respectiv viol, lipsire de libertate și încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecție. În acest caz, polițiștii au întocmit dosar penal și au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice", a declarat el.

"A fost emisă o dispoziție privind modalitățile concrete de intervenție în aceste cazuri, în concret au fost transmise sarcini cu privire la inventarierea tuturor cazurilor de violență domestică, de analizare a acestora și de luare a măsurilor ce se impun. În perioada imediat următoare vor fi efectuate analize cu privire la toate cazurile de violență domestică, măsurile concrete luate pentru toate aceste activități, de exemplu protecția victimelor violenței domestice", a mai anunțat șeful Poliției Române.

Acuzațiile tatălui tinerei ucise

Tatăl tinerei de 25 ani a acuzat că l-a reclamat pe agresor de nenumărate ori la poliție, dar autoritățile nu au luat nicio măsură.

"De câte ori am sunat la 112 și la poliție și ce măsuri au luat? Și de câte ori a încălcat el ordinul de protecție?! Venea și oprea mașina, și sunam, și spuneau că e drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă”, a declarat tatăl fetei ucise, potrivit Digi 24.

Bărbatul, împotriva căruia tânăra avea ordin de protecție pe 6 luni emis de instanță, venea la poarta casei lor și "se lua de noi, începea să mă înjure și nu se lua nicio măsură", a spus tatăl fetei, adăugând că a fost bătut de tatăl agresorului.



