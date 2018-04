Familia Limbășan crede că este esențială comunitatea. GAL Țara Oltului, cel mai bun din țară

Familia Limbășan nu s-a limitat la a se ocupa de mica lor afacere, ci consideră esențial ca oamenii să se implice în comunitate. Pe dna Limbășan se bazează mulți dintre cei care au inițiativă în zonă, pentru că oamenii din aceste ținuturi cred că degeaba ai pentru tine, dacă nu ajuți și comunitatea să se dezvolte.



„Eu am plecat din zona școlii, unde am accesat fonduri de la Banca Mondială, Comenius, am ajuns dintr-o pură întâmplare aici la GAL, se căuta un manager, am acceptat cu jumătate de normă în 10.06.2013, în ideea de a nu se rezilia contractul. Am lucrat jumătate de an pe voluntariat, până au fost realizate procedurile pentru demarare. Îmi place, prin accesarea fondurilor europene sperăm să dezvoltăm cât mai mult zona, acesta fiind cel mai important scop al comunităților locale și al celor din mediul rural.”, povestește Camelia Limbășan.

GAL Țara Oltului în cifre

pe primul loc în țară

66 de proiecte finanțate prin vechiul PNDR.

19 proiecte finanțate (reprezentând 69% din valoarea strategiei).

Momentan, GAL-ul nu stă atât de bine la capitolul fonduri, tocmai din cauza unei prea absorbții prea bune (le-au epuizat pe toate), însă - adaugă dna Limbășan - „îi vom îndruma pe cei care vin să acceseze fonduri către viitoarele sesiuni care se vor deschide, 6.1, 6.3, Măsurile de cooperare.”Ocupă în prezent funcția de manager proiecte în cadrul Asociației Grupul de Acţiune Locală (GAL) Țara Oltului. Organizația a fost înființată în 2009, printr-un parteneriat public-privat, în accepţiunea abordării LEADER, la îndemnul Asociaţiei franceze de Dezvoltare – Pays de Saint-Brieuc Sud.

Este formator și membru în Corpul Național al Experților în Management Educațional. A absolvit un master în management educațional la ULB Sibiu, iar în 2008 un program postuniversitar de reconversie profesională în disciplina tehnologia informației la UBB Cluj-Napoca. Lucrează și la Școala Gimnazială din localitate, fiind director al școlii în perioada 2016-2017.