Ministrul Apărării a declarat miercuri că reluarea stagiului militar obligatoriu nu s-a discutat în Guvern sau la nivel politic şi e puţin probabil să se întâmple acum. Marți, el susținuse că în spațiul public se discută tot mai des despre asta.

Ministrul Fifor a încercat să explice, la Craiova, afirmaţiile făcute marți, în conferința de bilanț, cu privire la faptul că stagiul militar obligatoriu este suspendat în România şi nu anulat, relatează Mediafax.

”Am văzut că s-a rulat foarte mult această informaţie referitoare la stagiul militar, pe parcursul zilei de ieri (marţi – n.r.). Unii au înţeles-o exact cum am declarat, alţii au dorit să dea nişte tuşe la declaraţia mea, dându-i o altă tentă. Haideţi să explicăm cât se poate de clar. Este puţin probabil să discutăm despre reluarea stagiului militar obligatoriu în România, în acest moment, din varii motive. Ieri (marţi – n.r.) am spus faptul că stagiul militar obligatoriu nu este anulat, ci doar suspendat. Aceasta este legea şi aici ne aflăm. Aşa cum am spus, nu ne gândim la reluarea stagiului militar obligatoriu, nu facem asta, în guvern nu s-a discutat, nu s-a discutat la nivel politic nicăieri", a declarat Mihai Fifor.

Marți, ministrul Apărării a declarat că nu se va putea discuta de o reintroducere a stagiului militar obligatoriu în România, dar a precizat că a existat o astfel de analiză.

”Vă reamintesc faptul că stagiul militar în România este suspendat, nu este anulat. Este o discuţie care apare tot mai des în spaţiul public şi sunt câteva state care au în continuare serviciul militar obligatoriu, unele care l-au reintrodus, de exemplu Suedia, după informaţiile mele, reintroduce stagiul militar obligatoriu. Şi noi am discutat de multe ori lucrul acesta, există, n-aş zice nostalgie, ci o analiză pragmatică vizavi de acest subiect. Deocamdată nu am dus în Guvern o asemenea iniţiativă şi nici nu cred că foarte curând vom putea discuta despre reluarea stagiului militar obligatoriu în România. De aceea căutam variante alternative, aşa cum este programul acesta dedicat rezerviştilor militari. Nevoia este foarte mare de încadrare în Armata României", a afirmat Fifor, potrivit Agerpres.

La Craiova, ministrul a dat detalii despre decizia de a continua și de a modifica programul rezervistului voluntar, în condițiile în care necesarul de personal al Armatei e greu de completat.

”Modificările sunt în primul rând financiare, iar pe de altă parte să vedem cum putem să facem mai atractiv. Este evident că nu se va înghesui nimeni niciodată să devină rezervist voluntar, dacă nu există şi nişte stimulente de natură financiară, care cu adevărat să facă să merite lucrul acesta. Este un sistem pe care îl gândim pentru a putea să creştem atractivitatea ideii de a veni în armată", a explicat Mihai Fifor.

Ministrul Apărării a explicat că există o nevoie foarte mare de încadrare în armată.

”6.457 de posturi scoase la concurs într-un an înseamnă foarte mult. Nici cu acestea 6.457, noi n-o să reușim să închidem pe sută la sută nevoia de încadrare a Armatei Române”, a spus Fifor.