Ionuț Pintea, fiul fostului ministru al sănătății, susține că s-a întâlnit cu denunțătorul Sorinei Pintea care i-ar fi spus că mai multe tranșe de bani au ajuns la senatorul PSD Liviu Pop.

”Dimineață am fost sunat de senatorul PSD de Maramureș Liviu Marian Pop și m-a rugat să mă întâlnesc urgent cu cineva...Am ajuns la Pizzeria M, în Baia Mare, unde după vreo 15 minute a venit la mine un domn mic de înălțime cu părul grizonant, mi-a zis că urmează să se întâlnească cu Marius, fiul primarului din Ulmeni. Am zis că aștept. După alte 15 minute a venit la mine și mi-a spus că are niște informații care o pot ajuta pe mama. Zice: «Știi, că de fapt eu n-am mai spus despre ceilalți bani». «Stați un pic, cum adică ceilalți bani?». Mi-a zis că a fost vorba de încă patru plăți, patru tranșe de bani, pe care el le-a făcut către Liviu Marian Pop. Odată 40.000 de euro anul trecut și odată câte 5.000 de euro, tot către Liviu Marian Pop, bani care am înțeles că urmau să ajungă la mama mea”, povestește Ionuț Pintea, într-o înregistrare publicată sâmbătă pe Facebook. El susține că persoana cu care s-a întâlnit era denunțătorul Mihai Costea.

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, senatorul PSD a negat acuzațiile, precizând că a fost rugat de ”o cunoștintă de familie a doamnei Pintea” să ia legătura cu fiul ei.

”A spus că vrea să se întâlnească cu cineva din familie”, a spus Liviu Pop. Fostul ministru al educației a mai arătat că îl cunoaște pe denunțătorul Sorinei Pintea: ”Are o firmă de sârmă ghimpată și cuie. (...) Eu știind că respectivul este prieten cu Sorina, am zis că poate vrea să afle mai multe despre ea”.

”Mă surprinde că domnul Costea avansează lucruri care nu sunt adevărate”, a mai spus Pop.