Klaus Iohannis a anunţat sâmbătă, la Sibiu, că este hotărât să candideze pentru încă un mandat de preşedinte al României.

Întrebat după întâlnirea cu foștii colegi de ce a făcut anunțul privind o nouă candidatură, Iohannis a explicat: ”Mi s-a părut că scena politică românească a intrat într-o fază destul de tulbure. Evoluția nu este satisfăcătoare şi am urmărit în ultimele luni de zile mai multe sondaje, toate arată că nivelul de nemulțumire în populație este peste 80%, ceea ce este extrem, extrem de mult şi arată că lumea, practic, nu mai are încredere în clasa politică, nici măcar nu se mai așteaptă la ceva bun din partea clasei politice. În acest context, am considerat că acest anunț poate să constituie un punct interesant, poate unii vor fi încurajați să meargă mai departe, dacă fac acest anunț, alții, probabil, nu vor primi aşa bine acest anunț. În orice caz, mi s-a părut că este necesară o clarificare a intențiilor mele pentru ceea ce urmează”.

Șeful statului crede că PSD nu este ”extrem de fericit” de acest anunț.



”Am luat o decizie importantă şi vreau să v-o comunic acum, aici, în această dimineaţă frumoasă. Sunt ferm hotărât să candidez pentru încă un mandat de preşedinte al României”, a spus Klaus Iohannis, aflat la Sibiu la întâlnirea foştilor săi colegi din Colegiul Naţional ”Samuel von Brukenthal”.

În urmă cu ceva timp, presa a scris că șeful statului ar putea fie succesorul lui Donald Tusk, al cărui mandat la șefia Consiliului European se termină în noiembrie 2019.

La alegerile din 2014, Klaus Iohannis a candidat din partea PNL, partid al cărui președinte era la acea vreme.

”Nu cred că va câştiga un nou mandat”, a declarat vicepremierul Paul Stănescu, adăugând că ”este incredibil ca un preşedinte să nu respecte o decizie a Curţii Constituţionale” - referire la decizia CCR care i-a cerut lui Iohannis s-o revoce pe șefa DNA.