Liderul PSD spune că discuția de ieri cu premierul Florin Cîțu despre PNRR a fost mult prea superficială, social-democrații dorind să discute un plan fezabil, mai ales că ultimele două propuneri au fost respinse de Comisie.

”Am fost și cu specialiștii din interiorul partidului și ne așteptam să avem în față un draft al acestui Plan de Redresare și Reziliență. A fost o prezentare făcută de către Ministrul fondurilor, domnul Ghinea, o înșiruire de sume, o înșiruire de reforme, fără ni se prezenta fundamentul sau ceea ce se dorește la acele reforme”, a declarat joi seara, la Antena 3, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Liderul social-democrat susține că în pandemia de COVID-19 s-au văzut diferențele între statele occidentale mai avansate și România, dar și diferențele mari între zonele de dezvoltare din țară: ”Un astfel de plan trebuie să închidă aceste discrepanțe”.



”Am cerut transparență clară a zonelor vizate de investiții în acest plan, lucru cât se poate de normal. Să vedem domne, au acces toate administrațiile locale și județene la acest plan Național de Redresare și Reziliență? Și, nu în ultimul rând, investițiile mari. Să vedem cum sunt cuprinse și care sunt palierele”, a spus Ciolacu, care a criticat eșecul în asigurarea anilor pentru irigații.

”La agricultură nu am reușit, și această informație o am de la Comisia Europeană, domnul Oroș nu a fost în stare să argumenteze un proiect și necesitatea României pentru irigații. Sunt 0 lei la irigații în PNRR. S-au dus cu planurile de irigații de pe timpul lui Ceauseșcu. Normal că, Comisia a refuzat că lucrurile, tehnologia au evoluat", a susținut Marcel Ciolacu.

Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical (BNS), a prezentat la întâlnire un pachet de reforme care vizează cinci domenii cheie: reforma pensiilor, reforma fiscală, reforme care ar viza dialogul social din România, reforme care vizează salariul minim și mecanismele pentru stabilirea salariului minim și reforme în zona de tranziție verde, digitală.

BNS a propus "măsuri concrete care vizează acei salariați care sunt afectați de procesele de tranziție verde sau tranziție digitală și, nu în ultimul rând, de nevoia ca România să investească masiv în peste 5 milioane de cetățeni ai acestei țări pe zona de competențe digitale" pentru că, din informațiile de care dispune până în acest moment, "alocările pentru acest tip de măsură sunt zero", a precizat Costin, potrivit Agerpres.

Președintele Consiliului Național al IMM-urilor, Florin Jianu, a solicitat în cadrul întâlnirii să existe din nou un fond pentru start-up-uri, așa cum a fost Start-up Nation, un program care să susțină tehnologia și digitalizarea.

Premierul Florin Cîțu a declarat că discuția nu a avut ”nimic special”: ”Am prezentat, nu am negociat, am prezentat PNRR, un PNRR care a fost apreciat, în special partea de reforme, de Comisia Europeană și astăzi am prezentat aceste elemente. Elemente de reformă care au fost aprobate sau discutate în coaliție, coaliție care are în spate voturile românilor, reformă pe care o așteaptă românii, reformă pe care o voi implementa".

El a mai precizat că au fost prezentate toate capitolele din PNRR, cu bugetul aferent fiecărui capitol și că s-a intrat și în detalii, inclusiv pe partea de reforme.

”Ne uităm, am luat și propunerile celor de la sindicate, am luat și propunerile patronatelor, am luat și propunerile PSD și ne uităm la ele, dar, doar dacă există, prin minune, vreo componentă care să fie în spiritul a ceea ce noi vrem să facem în această țară. Astăzi, programul de reforme pe care noi îl facem corectează ceea ce s-a făcut în ultimii ani de zile, când PSD a fost la guvernare. E mai complicat să crezi că astăzi vom avea compatibilitate pe anumite lucruri, dar eu întotdeauna sunt deschis, nu cred că a fost un premier care să aibă o astfel de deschidere", a afirmat Cîțu.

Premierul a reiterat faptul că PNRR nu trebuie să treacă prin Parlament.