Copreședintele USR PLUS Dan Barna a anunțat luni seara că toți miniștrii formațiunii își vor da demisia din Cabinetul Cîțu. Demisiile vor fi depuse marți.

UPDATE

Premierul Florin Cîțu a declarat ulterior că nu a văzut demisiile, astfel că ele sunt "doar declarații", iar singura certitudine este că cei din USR PLUS "au votat o moțiune cu un partid extremist împotriva propriului Guvern".

+++

”E o decizie grea”, dar trebuie să vină un partid care să spună ”ori ne respectăm angajamentele, ori plecăm acasă”, a spus Dan Barna:

"Florin Cîțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această coaliție, cu bună știință și cinism. Florin Cîțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv miniștrii USR PLUS se retrag din Cabinetul Florin Cîțu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR PLUS, este o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou, astfel încât să deblocăm această criză".

El a calificat ședința BPR drept ”un abuz grotesc:

"Nu s-a întâmplat niciodată în 30 de ani - și mă îndoiesc că s-a întâmplat în vreo țară pretins democratică din lume - ca oamenilor care au semnat o moțiune de cenzură să li se spună, fiind priviți în ochi: ''Nu este semnătura dumneavoastră. Avem îndoieli serioase că semnătura pe care o aveți vă reprezintă". Este un abuz grotesc care aruncă România în beciurile pseudo-democrației. Ceea ce s-a întâmplat astăzi ne arată că oricâte hachițe și oricâte invenții sunt necesare pentru a fi îngropată moțiunea de cenzură depusă, trebuie să folosim și planul B, pentru că moțiunea era planul A".

Întrebat dacă au discutat cu Klaus Iohannis, Barna a spus că i-au transmis un mesaj, dar președintele nu a răspuns. Astăzi însă, Klaus Iohannis i-a chemat marți la Palatul Cotroceni. Dacian Cioloș nu va putea onora invitația președintelui, fiind la Paris, la întâlnirea Renew Europe cu Emmanuel Macron.

Barna se așteaptă ca la Cotroceni să se găsească o variantă cu un nou premier, pentru a continua coaliția.





”Nu e o noapte a negocierilor”, a spus Dan Barna, întrebat de ce așteaptă până marți pentru a-și depune demisiile.

Discuția pe moțiunea de cenzură e încheiată, a mai spus Barna, adăugând că USR PLUS, PNL și UDMR pot merge mai departe, cu un alt premier.

+++

”Luni, când PSD și PNL au blocat în Parlament dreptul constituțional al minorității de a depune moțiune de cenzură, miniștrii USR PLUS au continuat să muncească și să își ducă la îndeplinire alte obiective asumate”, a transmis USR PLUS în comunicat, enumerând ce au făcut miniștrii lor.

+++

Întrebat care sunt soluțiile pentru rezolvarea crizei, după ce s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis, premierul a declarat: ”Soluțiile sunt aceleași pe care le-am prezentat din primul moment, dialogul. Sunt dispus în continuare să continuăm dialogul. Eu consider că doar o coaliție de dreapta poate conduce România astăzi, această coaliție cu care am pornit la drum, trebuie doar să ne așezăm la masă și să discutăm”.



+++

Toți miniștrii USR PLUS vor demisiona din Guvern luni seara, potrivit unor surse politice din cadrul formațiunii. Ei susțin însă că vor să rămână la guvernare, să livreze ”reformele asumate în programul de guvernare”.

Astfel, vor pleca din funcții ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, Claudiu Năsui, ministrul transporturilor și infrastructurii, Cătălin Drulă, ministrul sănătății, Ioana Mihăilă, ministrul investițiilor și proiectelor europene, Cristian Ghinea, ministrul cercetării, inovării și digitalizării, Ciprian Teleman, dar și vicepremierul Dan Barna.

Biroul de presă al USR PLUS a transmis că la ora 19:00 vicepremierul Dan Barna va susține declarații de presă, alături de toți miniștrii USR PLUS și de toți parlamentarii. Aceștia s-au reunit la ora 17:30 într-o ședință a Biroului Politic Național.

+++

Premierul Florin Cîțu a declarat luni seara, la ceremonia prilejuită de Rosh Hashanah, sărbătoarea Anului Nou Iudaic, faptul că el e dispus la un dialog cu USR PLUS.



"Sunt dispus să continuăm dialogul. Eu sunt convins că doar o coaliție de dreapta poate conduce România", a declarat premierul.





Întrebat ce va face după ce miniștrii USR PLUS vor demisiona, Cîțu a spus: "Nu pot să comentez".

De asemenea, prim-ministrul a spus că rectificarea bugetară va fi adoptată marți și dacă miniștrii USR PLUS demisionează.