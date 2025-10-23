Președintele Nicușor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European, de la Bruxelles.

Întrebat de folosirea activelor rusești, președintele a spus că rămâne de văzut dacă se va ajunge la un consens, sau decizia va fi amânată pentru Consiliul European din decembrie.

Referitor la sancțiunile împotriva Moscovei, el a spus că ”fiecare din pachetele de sancțiuni a afectat Rusia și faptul că se va adopta pachetul 19 e un lucru bun”.

Întrebat de noua strategie națională de apărare, Dan a evitat subiectul.

”Avem un război hibrid de cel puțin 10 ani, avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii ... nu e o noutate că trebuie să ne pregătim... să ne echipăm ... pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei”, a spus președintele, adăugând că mesajul său e ca ”oamenii să stea calmi pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și, dacă ne pregătim, nu există acest pericol”.

Agenda Consiliului European include ca principale teme de discuție: Ucraina, Orientul Mijlociu, securitatea și apărarea europeană, competitivitatea Uniunii și tranziția dublă, accesul la locuințe, migrația și Republica Moldova, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

Președintele României a participat miercuri seara la cina de lucru organizată de președintele Consiliului European, António Costa, cu președintele Republicii Arabe Egipt, Abdel Fattah El-Sisi, în marja Summitului instituțional UE-Egipt, care vizează consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Egipt.

De asemenea, în marja Consiliului European va avea loc și Summitul Euro în format extins, unde se va discuta situația economică la nivelul Uniunii Europene, cu accent pe Uniunea Economică și Monetară și euro digital.