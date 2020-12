Primarul Capitalei Nicușor Dan a anunțat miercuri că la alegerile parlamentare de duminică va vota cu PNL.

”Opțiunea mea pentru votul de duminică e Partidul Național Liberal. Consider că un Guvern PNL puternic e cea mai bună variantă pe care o are România...Chiar dacă sunt fondatorul USR, consider, cu toată onestitatea că PNL e varianta cea mai bună pentru România astăzi”, a afirmat Nicușor Dan.

Fondator al USB, ulterior USR, și plecat din partid în contextul referendumului din 2018, Nicușor Dan a candidat la alegerile locale de anul acesta ca independent, dar susținut de USR și de PNL.

Dan a precizat că oamenii trebuie să iasă în număr mare la vot pentru a trimite PSD în opoziție.

Argumentele primarului general pentru susținerea anunțată:

- PNL are cel mai solid program de guvernare

- a negociat cea mai mare finanțare europeană pentru România și a definit mecanismele de implementare

- are cea mai bună variantă de prim-ministru, Ludovic Orban. Nicușor Dan a enumerat o serie de calități ale liderului liberal.

- are o relație corectă cu președintele, cu mine, putem face în patru ani mult mai multe lucruri bune pentru București

- poate să bată PSD la parlamentare