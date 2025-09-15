Declarația a fost făcută de Nicușor Dan după întâlnirea de luni, la Palatul Cotroceni, cu secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OCDE, Mathias Cormann.

"Peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor", a precizat președintele Nicușor Dan, citat într-un comunicat.

"Pentru România, aderarea la OCDE este un obiectiv strategic, deoarece:

- Este cea mai puternică recunoaștere internațională că trăim într-o țară dezvoltată, iar experiența altor state arată că aderarea a fost urmată de un avans economic semnificativ;

Ne va face mai competitivi în atragerea investițiilor străine și va crește interesul investitorilor instituționali;

Vom putea obține finanțări mai avantajoase pentru a direcționa mai multe resurse către dezvoltarea țării noastre".

Bolojan: Aderarea României la OCDE înseamnă și așezarea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase

"România este din în ce mai aproape de îndeplinirea obiectivului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care va fi încă o ancoră pentru modernizarea țării noastre și pentru consolidarea statutului ei în rândul democrațiilor puternice", a afirmat premierul Ilie Bolojan, în contextul vizitei, la Palatul Victoria, a secretarului general al OCDE, Mathias Cormann.

În cadrul întrevederii bilaterale, șeful Executivului a reiterat angajamentul autorităților române pentru continuarea reformelor interne necesare atingerii obiectivului aderării în 2026, conform calendarului asumat prin Programul de guvernare, potrivit unui comunicat al Guvernului.

Prim-ministrul a arătat că aderarea la OCDE, prin modernizarea instituțională, contribuie la eforturile interne de stabilitate economică, creștere a competitivității și îmbunătățire a guvernanței.

"Aderarea la această organizație înseamnă trei aspecte importante pentru țara noastră: creșterea încrederii piețelor în România, așezarea economiei țării noastre pe baze cât mai sănătoase, ceea ce înseamnă relansare, creștere economică și dezvoltare și, desigur, politici publice care se bazează pe date, ceea ce înseamnă politici publice bune pentru comportamente corecte”, a subliniat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul a condus reuniunea Comitetului Național pentru aderarea României la OCDE, în cadrul căreia au fost evidențiate progresele semnificative în procesul de aderare la Organizație, care au permis finalizarea a 15 din cele 25 de evaluări în comitetele OCDE.

Secretarul general Mathias Cormann a declarat că aderarea României la OCDE în 2026 este un obiectiv fezabil.

În prezent, România intră în etapele finale ale aderării la OCDE, a punctat înaltul oficial al Organizației.

