Parlamentarii aleși la 6 decembrie s-au prezentat luni la Parlament pentru a le fi validate mandatele. Împărțirea funcțiilor de conducere riscă să provoace un blocaj.

UPDATE

Senatorul PSD Lucian Romașcanu a declarat că negocierile pentru împărțirea funcțiilor de conducere în camerele Parlamentului și în comisiile permanente sunt blocate, iar social-democrații sunt nemulțumiți de felul cum sunt tratați de către parlamentarii partidelor de centru-dreapta, relatează Agerpres.

”Din păcate, suntem în situația în care a trebuit să întrerupem acele negocieri, pentru că există o abordare deosebit de inflexibilă pe anumite subiecte și situația PSD, aceea de câștigător al alegerilor, merită un tratament corect din partea colegilor de negociere. Suntem în acest moment într-o situație de blocaj, așteptăm o reacție din partea echipelor de negociere ale coaliției de dreapta, să reușim să ieșim din acest impas pentru binele tuturor. Dacă nu, e foarte posibil să nu avem foarte curând acest Guvern”, a spus Romașcanu.



+++

Mandatul lui Francisc Tobă, deputat ales pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, nu a fost validat de comisia de validare, a anunțat liderul AUR, George Simion, adăugând că Tobă nu face parte din formațiunea pe care o conduce.

"Cineva care era pe listele Alianței pentru Unirea Românilor, nu face parte din partidul AUR, acest Francisc Tobă, despre care am descoperit și noi, se înscrisese în ultima zi, venea de la un alt partid, era secretar general acolo. Am descoperit că există suspiciuni în privința lui, așa că nu am dorit validarea mandatului acestui domn până nu își clarifică situația legală. Niciun judecător nu a judecat pe fond crimele Revoluției și așteptăm pe Iliescu, Petre Roman și toți cei vinovați și aflați în rechizitoriul dosarelor Revoluției și Mineriadei să fie aduși în fața Justiției și să nu fie scăpați pe diferite motive", a susținut Simion.



Colonelul Francisc Tobă este acuzat că a fost implicat în reprimarea Revoluției din 1989.

Tobă a declarat luni după-amiază la B1 TV că a pus la dispoziția conducerii AUR dosarul ”din care reiese foarte clar că cea mai înaltă instanță militară - Curtea de Apel Militară - a decis neînceperea urmăririi penale, pentru că faptele nu există și rechizitoriul e lovit de nulitate absolută, pentru că nu a respectat Codul de Procedură Penală”.

El a mai declarat că mandatul său nu poate fi invalidat: ”E o poveste frumoasă, dar care nu are suport legal. Un mandat nu poate fi invalidat decât în condițiile legii și legea spune foarte clar că mandatul e invalidat de Comisia de validare doar dacă în campania electorală candidatul a săvârșit fapte penale legate de aplicarea legiie electorale. Eu nu sunt în această situație".

+++

Comisia de validare a Senatului a solicitat informații DSP București și Ministerului sănătății privind adeverința de sănătate a Dianei Șoșoacă, au declarat surse parlamentare pentru HotNews.ro. Demersul comisiei de validare vine după ce mai mulți senatori au reclamat faptul că avocata nu poartă mască în plenul camerei superioare.



+++

Senatoarea AUR Diana Șoșoacă a venit la ședința de plen a Senatului fără mască de protecție. Ea a transmis live pe Facebook: "Dacă cineva a spus că am venit în groapa cu lei s-a înșelat, am venit în groapa cu hiene”.



+++

Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretul privind convocarea Parlamentului României, ales la data de 6 decembrie 2020, în ziua de luni, 21 decembrie 2020, ora 12:00, la Palatul Parlamentului.



În ședința de plen a Camerei Deputaților va fi constituită Comisia de validare, care are 30 de membri, dar și cea a Senatului, care are 15 membri, va fi aprobat raportul Comisiei de validare și va fi depus jurământul de către deputații și senatorii ale căror mandate au fost validate.

Până la alegerea președinților celor două Camere, lucrările sunt conduse de cel mai în vârstă deputat, respectiv senator, în calitate de președinte de vârstă, asistat de cei mai tineri patru deputați, în calitate de secretari, prin rotație.

Citește și: Câți parlamentari are fiecare partid după repartizarea mandatelor de către Biroul Electoral Central



Președintele Camerei Deputaților, cel al Senatului și ceilalți membri ai Birourilor permanent vor fi aleși, conform Regulamentului, după constituirea legală a celor două Camere..

Biroul permanent al Camerei Deputaților, respectiv al Senatului, este format din președinte, 4 vicepreședinți, 4 secretari și 4 chestori. Repartizarea funcțiilor din Biroul permanent al celor două camere pe fiecare grup parlamentar se realizează în urma negocierilor dintre liderii grupurilor parlamentare.

Alegerea președinților celor două Camere are loc prin vot secret, cu buletine de vot. Fiecare grup parlamentar poate face o singură propunere și este declarat președinte candidatul care a întrunit votul majorității deputaților sau senatorilor prezenți.

Lista candidaților propuși pentru funcțiile de vicepreședinte, secretar și chestor din Biroul permanent se supune în întregime votului și se aprobă cu majoritatea voturilor deputaților și senatorilor prezenți. Votul este secret și se exprimă prin bile.

Vicepreședinții, secretarii și chestorii sunt aleși la începutul fiecărei sesiuni ordinare, la propunerea grupurilor parlamentare cărora le-au fost repartizate locurile respective, în conformitate cu prevederile regulamentare.