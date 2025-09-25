În cadrul UNGA80, România a co-sponsorizat miercuri dezbaterea la nivel de miniștri de externe "Consolidarea Cooperării pentru un Domeniu Maritim Sigur și Stabil”.

Ministra afacerilor externe Oana Țoiu a abordat aspecte esențiale ale securității maritime din perspectiva României ca stat la Marea Neagră și importanța pentru securitatea națională și regională a respectării dreptului internațional, în particular prevederile UNCLOS, a libertății de navigație, protejarea infrastructurilor submarine și protejarea mediului, ecosistemelor și biodiversității marine, potrivit unui comunicat MAE.

Statele participante la dezbatere, organizațiile internaționale și comunitatea internațională au în România un partener în aplicarea și apărarea UNCLOS.Șefa diplomației a evidențiat "rolul esențial al dialogului diplomatic, al soluționării disputelor prin mijloace pașnice, al cooperării multilaterale și al respectării dreptului internațional în prevenirea tensiunilor și în consolidarea încrederii între state".

România rămâne un partener activ în inițiativele regionale și internaționale privind securitatea maritimă, contribuind la eforturile comune de menținere a păcii, stabilității și libertății de navigație în toate zonele maritime, inclusiv în Marea Neagră.

Țoiu a salutat anunțul Congresului Statelor Unite ale Americii privind organizarea la 30 septembrie a unor audieri dedicate "Viitorului Strategiei pentru Marea Neagră a SUA”.

În cadrul Adunării Generale a ONU, Țoiu s-a alăturat politicienilor de pe Flancul Estic care au condamnat comportamentul Rusiei.

"Rusia a încălcat în mod repetat spațiul aerian suveran al țărilor europene. Acum e Estonia, săptămâna trecută a fost România, și înainte Polonia. Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei, care pune în pericol direct și mai mult pacea și securitatea internațională", a declarat Oana Țoiu.