O tânără de 18 ani a fost șicanată în trafic de o mașină, în Vrancea. Ea a sunat la 112, dar operatoarea i-a spus că nu sunt echipaje disponibile și i-a închis telefonul, relatează Realitatea TV.

Dialogul dintre tânără și operatoare arată lipsa de profesionalism a celei din urmă și dezinteresul față de problemele tinere care a cerut ajutor.

”Fata: Mie îmi este teamă să plec cu maşina înapoi unde am treabă.

Dispecer: Repet acelaşi lucru pe care vi l-au spus şi mai devreme, colegii mei vor interveni atunci când vor termina activităţile pe care le desfăşoară cum. Eu vă cred, dar mai mult nu vă putem ajuta.

Fata: Eu vă cred, dar nu pot să aştept două ore după un echipaj.

Dispecer: Nu avem încotro, domnişoară!

Dispecer: Există varianta să dureze o jumătate de oră, există varianta să dureze 2, 3 sau 4 ore, nu ştiu când vor termina.

Fata: Eu vă înţeleg. Şi dacă eu doresc acum să plec cu maşina şi domnul cu numărul de înmatriculare la fel mă va şicana şi mă va accidenta în trafic.

Dispecer: Eu vă recomand să staţi în condiţii de siguranţă pentru dumneavoastră până vor sosi colegii mei. Doamnă, eu vă cred, asta e recomandarea noastră. Nu avem cum. Vă înţeleg supărarea, dar nu avem...

Fata: Și cât timp ar trebui să aștept ca să pot pleca?

Dispecer: Habar nu am! Poate dura jumătate de oră, poate dura o oră, poate dura 20 de minute sau poate dura 3 ore. Habar nu am! Doamnă... Domnișoară, să nu credeți că ei au altă treabă decât munca de poliție! Sunt la un caz unde cineva era amenințat cu un cuțit că este omorât. Adică trebuiau să fie acolo...

Fata: Toate echipajele?

Dispecer: Nu toate, doamnă. V-am dat exemplu doar de unul. Asta este legislația. La revedere!”

"Mă voi documenta și vă voi spune câte echipaje de poliție sunt, imediat ce am această informație. Poliția județului Vrancea are un deficit de personal. Un echipaj are program de 8 ore pe zi ți sunt trei schimburi. Nu ne-am mai confruntat cu astfel de situații, dar vom face o analiză și vor fi dispuse măsurile legale, dacă se va constata că cineva nu și-a făcut treaba. Am luat act de această sesizare în cursul zilei de astăzi, din media. Dacă pentru dumneavoastră prezintă interes, voi reveni în cel mai scurt timp cu cifre concrete", a declarat într-o intervenție telefonică la Realitatea TV Paula Enache, purtător de cuvânt IPJ Vrancea.