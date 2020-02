Ludovic Orban a susținut că forțele retrograde din Parlament au dat jos un guvern care în trei luni a restabilit credibilitatea României în Europa.

”Forțele retrograde” din Parlament au călcat în picioare democrația, dar Guvernul cade în picioare, suntem mândri de ce-am făcut în trei luni, am restabilit credibilitatea României în UE, sunt primele declarații ale premierului demis Ludovic Orban după trecerea moțiunii de cenzură.

Orban enumeră ”realizările” Cabinetului său și explică din nou de ce a fost nevoit să adopte atât de multe ordonanțe de urgență.

”Suntem mândri de ce am făcut în 3 luni. Suntem mândri de faptul că, într-o perioadă extrem de scurtă, am reușit să reparăm o mare parte dintre stricăciunile provocate de guvernările PSD, suntem mândri de faptul că am așezat România în rândul națiunilor europene, pe picior de egalitate, că am refăcut credibilitatea României atât în fața partenerilor europeni, cât și în fața partenerilor strategici. De asemenea, suntem mândri că am refăcut încrederea mediului de afaceri și a investitorilor în Guvernul României”, a afirmat el.



”Am pierdut doar o bătălie, vom câștiga bătălia pentru România”, a spus Orban, care a calificat majoritatea din Parlament drept ”o alianță toxică”, fără credibilitate în rândul românilor.

”S-au adunat toate forțele conservatoare și nedemocratice împotriva noastră”, a mai spus Ludovic Orban.

Biroul executiv al PNL se va reuni joi pentru a stabili delegația care va discuta cu președintele Klaus Iohannis, după ce acesta va lansa consultările cu partidele politice.