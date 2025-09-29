Președinta R. Moldova Maia Sandu susține luni o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

UPDATE

"Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă, și cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp, pentru că iată vin ploile, și cei care au avut secția de votare la o distanță de sute sau chiar mii de km, și-au făcut timp și au ajuns la urna de vot ca să susțină Moldova prin votul lor. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie", a declarat luni Maia Sandu într-o conferință de presă cu jurnaliști moldoveni și străini.

Președinta le-a spus moldovenilor că trebuie să rămână la fel de uniți și în efortul de zi cu zi de dezvoltare a Moldovei:

"Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării. Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat. Moldova e casa noastră a tuturor și cu toții ne dorim aceleași lucruri: să trăim în pace, în libertate, să le oferim copiilor noștri un viitor în siguranță aici acasă. Calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană. Votul de ieri este un mandat puternic pentru procesul de aderare la UE".

Referindu-se la Kremlin, Sandu a declarat că Rusia a încercat să dezbine, "să lovească în încrederea noastră - încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista".

Pe lângă instituțiile "capabile" și oamenii dedicați. Sandu a amintit "contribuția enormă" a presei, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului împotriva Moldovei.

În aceste alegeri, am văzut că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente. Dar mai avem încă mult de lucru. Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări", a spus Maia Sandu, referindu-se la reforma justiției.

"În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii cu privire la finanțare, acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate", a spus ea.

După ce alegerile au trecut, Maia Sandu a subliniat că "nimeni nu trebuie lăsat în urmă" și că e mult de muncă:

"Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți. A fost o perioadă grea și încărcată. Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că ne unește mult mai mult decât ceea ce ne desparte. Nu există învingători și învinși. Pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova. Iar acum vă mai spun ceva: să nu uităm că există viață și dincolo de politică – plimbări, cărți, spectacole, sport, întâlniri cu familia și prietenii. Munca preferată. Spor la treabă nouă tuturor".



Principalele declarații:

Am demonstrat că suntem curajoși și demni, nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați.

Am demonstrat că suntem responsabili, și acasă, și în Diaspora, am arătat că putem fi uniți.

Nu e victoria unui partid, este victoria țării, trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor.

Votul e unul de încredere pentru aderarea noastră la UE.

Campania a arătat că avem vunerabilități, dar și instituții capabile și oameni dedicați.

O contribuție enormă a avut-o presa.

E nevoie de reforma justiției, trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor.

Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să găsim și aici soluții.

Nu există învingători și învinși.

Să nu uităm că există și viață dincolo de politică, spor la muncă nouă tuturor.

Rusia și Kremlinul vor încerca în continuare să ne creeze probleme, dar nu ne vor opri din drum, e decizia noastră (să aderăm la UE).

****

Conferința de presă are loc la sediul Președinției, începând cu ora 14.00.

Potrivit datelor anunțate luni dimineață de Comisia Electorală Centrală (CEC), după numărarea a peste 99% din procesele verbale, formațiunea fondată de Maia Sandu - PAS - are 50,16%, Blocul socialiștilor și comuniștilor - 24,19%, Be "Alternativa" al lui Ceban - 7,97%, Partidul Nostru al lui Renato Usatîi are 6,20%, iar aliatul AUR din Moldova - PPDA - 5,62%.