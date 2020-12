PSD nu se va prezenta marți la consultările convocate de președintele Klaus Iohannis în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru, a anunțat liderul social-democraților, Marcel Ciolacu.

Klaus Iohannis va susține marți, la ora 19:00, o declarație de presă.

"I-am transmis domnului președinte că sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an și bineînțeles avem un program de guvernare care aduce multe măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat și cum văd lucrurile după votul de mâine seară, cum va fi prima ședință de guvern și care vor fi măsurile din acea ședință. Am discutat puțin și despre calendarul referitor la bugetul pe anul viitor", a declarat după întâlnirea de la Cotroceni Florin Cîțu.

"Așteptăm decizia președintelui și suntem pregătiți să derulăm toate procedurile pentru învestirea guvernului în cel mai scurt timp posibil", a spus și liderul Camerei Deputaților Ludovic Orban, într-o declarație comună de presă la Palatul Parlamentului.

”I-am propus președintelui să lucrăm împreună, în parteneriat, această coaliție de guvernare împreună cu dânsul, pentru că România va avea nevoie de reforme", a afirmat Dacian Cioloș, copreședintele USR PLUS considerând că e o performanță formarea unui guvern și finalizarea unui program de guvernare ”serios și cu consistență”, în mai puțin de două săptămâni.

Liderul UDMR Kelemen Hunor a amintit de ”experiența” partidului său în coaliții:

”Avem o responsabilitate uriașă, avem o oarecare experiență în a lucra în coaliție, în echipă și sunt convins că această perioadă care urmează, cu eforturile necesare, prin colaborare și prin creșterea gradului de încredere va însemna un lucru bun pentru România. De aceea eu sunt optimist astăzi fiindcă, după câteva zile, am reușit să formăm o echipă, să formăm un program de guvernare și o echipă de guvernare și sunt convins că mâine seară, după votul Parlamentului, România va avea un guvern nou și va începe munca imediat după învestirea Guvernului".



PNL, USR-PLUS și UDMR s-au dus împreună la consultările de la Palatul Cotroceni pentru a-l propune pe Florin Cîțu la conducerea Guvernului de coaliție.



”Felicitări pentru formalizarea coaliției, pentru viteza cu care ați reușit să promovați demersurile în Parlament. Recunosc că e prima dată când văd un Parlament constituit si cu conduceri alese într-o zi și un pic”, i-a întâmpinat președintele Klaus Iohannis.



”PSD nu va participa la circul ieftin condus de președintele Iohannis ... Gașca pierzătorilor a creat o majoritate de conjunctură, acest nou CDR, care nu are legitimitate”, a spus Ciolacu.

El a mai anunțat că PSD va intra ”total în opoziție”.

Întrebat de ce social-democrații nu au mai încercat să-i prezinte președintelui o propunere de premier, Marcel Ciolacu a precizat că Iohannis a fost ”purtătorul de cuvânt și vârful de lance al PNL în timpul campaniei electorale” și s-a antepronunțat în legătură cu majoritatea pe care și-o dorește.

Întrebat dacă social-democrații au încercat să formeze o majoritate, Ciolacu a spus că s-a încercat acest lucru prin discuții cu toți liderii partidelor politice, dar ”era foarte greu să respectăm spiritul Constituției atâta timp cât președintele nu este garantul Constituției, ci este garantul unei formațiuni politice”.

Ciolacu i-a transmis într-o scrisoare președintelui motivele pentru care PSD nu se duce astăzi la consultările de la Cotroceni:

”Discuțiile pe care urmează să le aveți astăzi cu partidele politice mimează doar principiul consultării constituționale la care ați făcut trimitere în invitația dumneavoastră. Practic, ceea ce urmează să se întâmple astăzi la Palatul Cotroceni este o mascaradă jignitoare la adresa democrației, un act de sfidare a cetățenilor care au participat la alegerile parlamentare".



Pe de altă parte, președintele PSD e mulțumit de comisiile parlamentare pe care partidul său le-a obținut.

Președintele Klaus Iohannis a invitat astăzi la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentante în Parlament.

Potrivit programului anunțat luni seara de Administrația Prezidențială, consultările ar trebui să înceapă la ora 15:00 cu PSD.

În urma consultărilor, președintele ar urma să anunțe premierul desemnat, cel mai probabil Florin Cîțu.