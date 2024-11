În ultima zi a audierilor, care au debutat pe 4 noiembrie, vor răspunde întrebărilor venite din partea eurodeputaților cei șase vicepreședinți executivi desemnați, printre care și Roxana Mînzatu.

În săptămâna 4 - 7 noiembrie au fost audiați 20 de comisari desemnați în comisiile parlamentare responsabile de domeniile fiecărui portofoliu.

Marți, 12 noiembrie, urmează audierea celor 6 vice-președinți executivi desemnați.

Comisarul desemnat propus de România, Roxana Mînzatu, va fi audiată între orele 15:30 și 18:30 (ora României), în Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Comisia pentru cultură și educație (CULT). Comisiile invitate sunt Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) și Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (FEMM).

Social-democrata Roxana Mînzatu, propusă de Guvernul de la București, va gestiona portofoliul Oameni, competențe și pregătire.

Inițial, Marcel Ciolacu a anunțat că-l propune pe eurodeputatul Victor Negrescu, dar șefa CE, Ursula von der Leyen, i-a cerut să nominalize o femeie. Totodată, premierul a tot declarat că vizează un portofoliu economic, dar România a primit în cele din urmă unul social, numit Oameni, competențe și pregătire.

Marțea trecută, Roxana Mînzatu a fost audiată și în Parlamentul României, dar audierile au avut loc fără participarea presei.

Întrebată după audieri pe ce domenii poate aduce un "aport consistent" României, Mînzatu a menționat zona de educație și anti-sărăcie, întrucât gestionează Fondul Social European, "plus 145 miliarde de euro, bani cu care și în prezent susținem tot ceea ce înseamnă combaterea abandonului școlar, proiecte care asigură acces la masă caldă în unele școli din România, trusoul pentru nou născuți, cardul de 500 de lei pe an pentru rechizite pentru copii aflați în vulnerabilitate, stagii de practică pentru elevi și studenți, crearea de întreprinderi sociale. Toate se bazează pe un program de finanțare pe care eu îl gestionez direct".



În ceea ce-i privește pe românii din diaspora, cei detașați sau care lucrează transfrontalier, Mînzatu a spus că are în coordonare directă "legislația și instituțiile pe mobilitatea muncii".

"Voi lucra cu prioritate pe regulamentul care vizează asigurările sociale pentru lucrătorii care au stagii de cotizare în mai multe state membre și vor să-și repatrieze pensia", a mai explicat ea.

Casa din Brașov

Înainte de audierea de la București, Snoop.ro a publicat o investigație privind modul în care eurodeputata PSD și-a extins casa monument istoric din Brașov.

După audieri, Roxana Mînzatu a fost rugată de jurnaliști să ofere clarificări despre investigație.

Ea a explicat că, inițial, această casă de 60 mp era improprie locuirii, fiind "o fostă șură pentru animale", iar tatăl ei a făcut numeroase demersuri pentru a o cumpăra și a putea face reparațiile necesare.

Mînzatu a declarat că locuința a fost scoasă de la monumente istorice prin procedură legală, deoarece este un corp de clădire 3, "aflat în fundul unei curți colective". Ea susține că la adresa la care locuiește sunt trei corpuri de clădire, dar anexele nu sunt monumente istorice, ci doar casa de la stradă.

Ulterior, Ministerul Culturii a afirmat într-un răspuns oficial pentru site-ul de investigații Snoop.ro că extinderea casei Roxanei Mînzatu nu s-a făcut legal.

Cum au loc audierile

Fiecare audiere durează trei ore. Comisarul desemnat va face o declarație introductivă de 15 minute, care va fi urmată de întrebări din partea eurodeputaților. Fiecărui grup politic îi va fi alocat un număr de minute, pe care îl va repartiza după cum consideră de cuviință membrilor săi care participă la audiere.

Comisarul desemnat va avea la dispoziție un număr dublu de minute pentru a răspunde față de minutele alocate întrebării. Înainte de încheierea audierii, comisarul desemnat poate să facă o scurtă declarație finală.

În funcție de portofoliul care i-a fost atribuit, un comisar desemnat poate să fie evaluat de o singură comisie sau de mai multe comisii (comisii competente). La audiere pot fi invitate și alte comisii parlamentare (comisii invitate), care pot adresa întrebări orale. Evaluarea finală a candidaților o vor face însă coordonatorii comisiei/comisiilor competente.

Președintele și reprezentanții grupurilor politice (coordonatorii) comisiilor implicate în audieri se vor întâlni fără întârziere după încheierea audierilor. Ei vor evalua dacă comisarul desemnat respectiv deține calificările necesare atât pentru a deveni membru al Comisiei Europene, cât și pentru a-și îndeplini sarcinile din portofoliul care i-a fost atribuit.

În termen de 24 de ore de la finalizarea evaluării, coordonatorii vor trimite o scrisoare de recomandare confidențială care va fi analizată de Conferința președinților de comisii parlamentare (CCC) și trimisă, ulterior, Conferinței președinților (COP - Președintele Parlamentului și președinții grupurilor politice).

Coordonatorii comisiilor pot ajunge la un consens privind aprobarea (sau respingerea) unui comisar desemnat. Dacă opiniile lor sunt divergente, este necesară aprobarea în rândul coordonatorilor care reprezintă cel puțin două treimi dintre membrii comisiei.

În situația în care coordonatorii nu întrunesc o majoritate de două treimi pentru a aproba (sau a respinge) un candidat, ei pot cere informații suplimentare prin intermediul unor întrebări scrise. Ei pot și să reia audierea, caz în care este necesar acordul prealabil al Conferinței președinților (COP).

Audierea suplimentară are scopul să clarifice aspectele rămase nesoluționate și nu poate dura mai mult de 1,5 ore. Dacă nu se întrunește o majoritate simplă în rândul coordonatorilor pentru oricare dintre aceste etape, președintele convoacă o reuniune a comisiei parlamentare pentru a supune la vot aprobarea candidatului (cu ușile închise, vot secret, prin majoritate simplă).

În urma eventualelor întrebări scrise și/sau după reluarea audierii de confirmare, coordonatorii aprobă comisarul desemnat cu o majoritate de cel puțin două treimi. Dacă acest lucru nu se întâmplă, președintele va convoca o reuniune a comisiei și va organiza un vot secret privind capacitatea candidatului de a-și îndeplini atribuțiile. Acest vot necesită doar o majoritate simplă pentru a recomanda aprobarea candidatului.

După finalizarea tuturor audierilor, Conferința președinților de comisii parlamentare (CCC) va evalua rezultatul acestora și va transmite concluziile Conferinței președinților. Conferința președinților va analiza scrisorile de evaluare primite de la comisiile competente și recomandările Conferinței președinților de comisie. Ea va face apoi o evaluare finală și, pe 21 noiembrie, va declara audierile închise. Scrisorile de evaluare vor fi publicate după ce Conferința președinților declară toate audierile închise.

Alegerea Comisiei în plen

După încheierea audierilor, președinta aleasă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va prezenta colegiul complet al comisarilor și programul său în plen. Prezentarea va fi urmată de o dezbatere cu deputații europeni. Orice grup politic sau cel puțin a douăzecea parte dintre membrii Parlamentului (pragul redus) poate depune o propunere de rezoluție.

Întreaga Comisie Europeană trebuie să primească aprobarea Parlamentului (cu majoritatea voturilor exprimate, vot prin apel nominal). Votul este planificat să aibă loc în sesiunea plenară din 25-28 noiembrie de la Strasbourg.

După ce este confirmată de PE, Comisia trebuie numită oficial de Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată.