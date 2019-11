"Am înțeles opinia colegilor mei, faptul că se dorește o resetare a partidului, faptul că trebuie cineva să își asume rezultatul alegerilor. Nu este un moment de slăbiciune, este un moment de demnitate și eu consider că a trebuit a să îmi dau demisia din funcția de președinte al PSD. Este un gest pe care l-am făcut pentru partid. Consider că am făcut tot ce mi-a stat în putință ca să obținem un rezultat bun, ca să mobilizăm electoratul, dar acum, în urma discuțiilor am înțeles că se dorește o resetare a partidului și că această resetare presupune o echipă care să preia conducerea partidului, o altă viziune, un alt program"