Donald Trump s-a întors la casa lui din New Jersey după ce a fost rănit într-o tentativă de asasinat la un miting de sâmbătă, relatează BBC Online.

Fostul președinte american Donald Trump a fost rănit la ureche, iar FBI a confirmat ''tentativa de asasinat”.

Donald Trump, în vârstă de 78 de ani, a fost evacuat, cu fața însângerată, după atacul armat de la Butler, în Pennsylvania (nord-est), și dus la spital.

Atacatorul și un trecător au fost uciși, alți doi spectatori fiind grav răniți.

Candidatul republican, care tocmai își începuse discursul cu una dintre tiradele sale obișnuite despre migranți, acuzându-l pe Joe Biden că i-a lăsat să intre în țară în masă, a fost imediat pus la pământ de agenții Secret Service, relatează AFP, preluată de Agerpres.

În public, au izbucnit strigăte de teroare, iar spectatorii s-au aruncat pe pământ. După câteva momente, Donald Trump s-a ridicat, cu părul în dezordine și fără șapca roșie, înconjurat de agenți. "Lăsați-mă să-mi iau pantofii", a fost auzit spunând.

El a fost apoi escortat de pe scenă la mașina sa, ridicând pumnul în aer de mai multe ori în semn de sfidare, în uralele susținătorilor săi.

"Este de necrezut că un astfel de act ar putea avea loc în țara noastră", a declarat Donald Trump pe Truth Social în orele care au urmat, cu riscul de a alimenta și mai mult rivalitățile politice.

"Am știut imediat că ceva nu este în regulă, pentru că am auzit un fluierat, focuri de armă și am simțit imediat cum glonțul îmi străpunge pielea", a detaliat el.

"Mi-am dat seama în acel moment ce se întâmplă", a adăugat Trump.



FBI a anunțat că l-a identificat pe autorul tentativei de asasinat: Thomas Matthew Crooks, un tânăr de 20 de ani din Bethel Park, Pennsylvania.

Echipa de campanie a lui Trump a confirmat sâmbătă seara că fostul președinte intenționează să meargă la convenția republicană, după ce a fost supus unui examen medical la spital ca măsură de precauție.

Mitingul Pennsylvania a fost ultimul înainte de Convenția Republicană care începe luni în Milwaukee, Wisconsin. În cadrul acestei convenții, Donald Trump urmează să fie nominalizat oficial drept candidat prezidențial al Partidului Republican.

Reacții

Joe Biden și-a scurtat șederea la casa sa de pe plaja Delaware pentru a se întoarce la Washington. El va primi o actualizare de la serviciile de securitate duminică dimineață, a declarat Casa Albă.

''Sunt îngrozit de atacul asupra fostului președinte Trump la mitingul său de campanie. Îi doresc însănătoșire rapidă și completă. Violența și agresivitatea nu sunt atribute ale vreunei democrații. Suntem alături de poporul american'', a scris președintele Klaus Iohannis pe platforma X.

''Trimit gândurile mele de recuperare rapidă președintelui Trump și tuturor victimelor acestui atac oribil! Indiferent de diferențele politice sau ideologice, recurgerea la violență nu este niciodată justificată sau acceptabilă'', a reacționat duminică pe X și premierul Marcel Ciolacu.

Kremlinul susține că nu crede că actuala administrație americană este responsabilă pentru tentativa de asasinat de sâmbătă asupra candidatului prezidențial Donald Trump, dar că ea a creat atmosfera care a provocat atacul, relatează Reuters și AFP.

"Nu credem că încercarea de a-l elimina și asasina pe Trump a fost organizată de autoritățile actuale", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

"Dar atmosfera din jurul candidatului Trump a provocat ceea ce America înfruntă astăzi", a adăugat el.

"După numeroase încercări de a-l înlătura pe candidatul Trump de pe arena politică - folosind mai întâi instrumente judiciare, instanțele, procurorii, încercările de a discredita politic și de a compromite candidatul -, era evident pentru toți observatorii externi că viața sa era în pericol", a mai spus Peskov.