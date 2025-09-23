Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian. Șeful diplomației poloneze a avut un discurs puternic, acuzându-i pe ruși că sunt ”incapabili” să trăiască în pace cu vecinii lor.

Donald Trump a declarat marți că țările NATO ar trebui să doboare aeronave rusești care le încalcă spațiul aerian, în urma a trei incursiuni efectuate de drone sau avioane de vânătoare rusești pe teritoriul Alianței în mai puțin de 2 săptămâni.

”Da, cred că da”, a răspuns președintele SUA la această întrebare, adresată în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite la New York, relatează AFP, preluată de Agerpres.

El a vorbit cu prilejul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

”Avem mult respect pentru modul în care Ucraina luptă”, a adăugat republicanul în vârstă de 79 de ani, a cărui relație cu liderul ucrainean nu a fost întotdeauna atât de pozitivă.

Donald Trump a afirmat că își acordă ”o lună” înainte de a decide dacă are încredere în Vladimir Putin, pe care până acum nu a reușit să-l convingă să înceteze ostilitățile.

De asemenea, el a cerut țărilor europene să înceteze ”imediat” achizițiile de petrol rusesc.

Donald Trump a amenințat, de asemenea, ca va impune sancțiuni dure Rusiei dacă va continua conflictul.





Naționalismul ”nebun” al rușilor

De la aceeași tribună a ONU, ministrul polonez de Externe Radoslaw Sirkorski s-a referit la recentele incursiuni ale dronelor și avioanelor rusești în țări din Flancul estic al NATO.

”Dacă acestea au fost accidente, de ce să nu recunoască (Rusia) imediat și să ceară scuze?... Nu am auzit scuze, ci doar minciuni ... Aceste încălcări ale spațiului aerian sunt suspecte, deoarece reprezintă o escaladare a războiului hibrid pe care Rusia îl poartă împotriva Occidentului de ani de zile”, a declarat șeful diplomației poloneze.

”Acest Consiliu are responsabilitatea de a transmite un mesaj clar că astfel de provocări nu vor fi tolerate. Trebuie să fie solidar cu Estonia, România, Polonia și toate națiunile a căror

suveranitate este amenințată de agresiunea sistemică rusă”, a afirmat Sikorski.



El s-a adresat și reprezentanților Rusiei, cărora le-a spus că nu le ”pasă de dreptul internațional” și că sunt ”incapabili” să trăiască în pace cu vecinii lor.

”Naționalismul vostru nebun conține o poftă de dominație care nu va înceta până când nu veți realiza că era imperiilor s-a terminat și că imperiul vostru nu va fi reconstruit. Fiecare atac cu drone al eroilor Forțelor Armate ale Ucrainei, Dumnezeu să-i binecuvânteze, aduce această zi mai aproape”, a susținut Sikorski.

El le-a reamintit rușilor că au jucat un rol important în declanșarea celor două războaie mondiale și a Războiului Rece și le-a cerut să nu înceapă un altul.

”Suntem democrații pașnice care am evitat cu grijă să ne alăturăm activ încercării voastre de a recuceri Ucraina. Dar nu vom fi intimidați. Am o singură rugăminte adresată guvernului rus. Dacă o altă rachetă sau aeronavă intră în spațiul nostru fără permisiune, în mod deliberat sau din greșeală, și este doborâtă, iar rămășițele avionului vor cădea pe teritoriul NATO, vă rog să nu veniți aici să vă plângeți. Ați fost avertizați”, și-a încheiat ministrul polonez discursul.