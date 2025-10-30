Experiența unei comunități care a demonstrat că "solidaritatea poate construi spitale trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile", a spus noua membră a Guvernului.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociației Dăruiește Viață, a depus joi jurământul de învestitură, la Palatul Cotroceni.

La ceremonie au luat parte premierul Ilie Bolojan și consilieri prezidențiali.

Ea va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoș Anastasiu din august.

Desemnarea ei ca viceprim-ministră a fost criticată de social-democrați, inclusiv de președintele interimar Sorin Grindeanu, care i-au reproșat o postare pe Facebook despre Donald Trump.

"După mai bine de 15 ani dedicați celei mai îndrăznețe inițiative din sănătatea românească – construirea primului Spital de Copii pentru Cancer, Boli Grave si Trauma din România și apoi a unui campus medical pentru copii – a venit momentul să fac un pas nou. Am acceptat propunerea de a ocupa funcția de vicepremier al României. Este o decizie grea și emoționantă, pentru că Dăruiește Viață a fost și rămâne parte din mine. Dar cred cu tărie că experiența noastră – a unei comunități care a demonstrat că solidaritatea poate construi spitale – trebuie dusă și în administrația publică, acolo unde se iau deciziile care ne influențează viețile", a scris Oana Gheorgiu pe Facebook după ceremonie.



Pe durata mandatului, ea se va suspenda din funcțiile executive din cadrul Asociației Dăruiește Viață.

"În noul rol, voi încerca să duc mai departe acest mesaj: că oamenii vor schimbare și reformă, pentru a trăi mai bine în România, precum și pentru a avea acces la servicii publice de calitate. Voi duce mai departe și această lecție pe care am învățat-o împreună cu voi: că atunci când oamenii se unesc și contribuie toți la schimbare, fiecare după posibilități, nimic nu e imposibil", a scris Gheorghiu.

Ea a descris rolul său ca fiind unul de a deschide Guvernul spre societate, spre consultarea companiilor, a societății civile și a cetățenilor, "pentru a fundamenta reformele și măsurile pe nevoile reale din societate și pentru a le construi împreună, cu încredere".



