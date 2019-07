În Marea Britanie, un caz al unei fete dispărute a relevat un melanj de interese subterane, ale unor potentați din lumea politică, dar și din tabloidele conduse de Murdoch.Destructurarea rețelei, înlăturarea omertei a fost comparată cu o revoluție.

S-a dovedit că relații întortocheate între politicieni de cel mai înalt nivel și un nivel subteran a dus la frică în rândul ofițerilor de poliție în a interveni.

Un caz care a răscolit mult în subteranul potentaților din Marea Britanie, pentru că drama dispariției unei copile poate măcar să zguduie un sistem din temelii. S-a întâmplat în Marea Britanie, în 2011, unde au fost consecințe - arestări, chemări de persoane sus-puse în fața anchetatorilor.

Inclusiv magnatul american Murdoch a fost citat, la fel fiul său, Jame Murdoch, precum și Andy Coulson, fostul consilier al premierului David Cameron. Vom vedea ce se întâmplă în România și dacă nu totul se oprește la acarul Păun, cum ne-am obișnuit.

UK: Interlopii din presa tabloidă au mers până acolo încât au șters ilegal mesaje de pe telefonul fetei dispărute, ceea ce a condus la ștergerea unor probec care ar fi putut fi utile în anchetă. Însă nimeni nu îndrăznea să sscotoceacă în corupția din ograda polițiie, câtă vreme tabloiziii magnatului care deținea "News of the World", "The Sun" și altele i-ar fi băgat imediat în cerneală. Presiunea unui sistem corupt împiedică acțiuni eficiente, întrucât încrengăturile merg mai departe de nivelul primului operator.

Firul evenimentelor în cazul dispariției copilei Millie Dowler din Marea Britanie, în 2011 - cum s-a dovedit că erau legături între poliție, sub acoperirea unor potentați locali, inclusiv a fostului consilier de iamgine al premierului David Cameron, Adrew Coulson.

Cazul a dus la demascarea unei rețele de criminalitate, care împiedica ofițerii corecți din poliție să își facă treaba.

18 iulie 2011 - Sercetarul de stat Theresa May a anunțat că departamentul de poliție din Londra va fi investigat pentru corupție.