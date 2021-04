Vlad Voiculescu a făcut vineri, într-o conferință de presă, un bilanț al celor 113 zile de mandat, lansând, totodată, numeroase acuzații la adresa premierului Florin Cîțu și a sistemului.

El a spus că pe parcursul celor 113 zile a asistat la ciocniri între mentalități, precizând că, în continuare, îi este ”teamă pentru oamenii din țara asta”, pentru oamenii care au nevoie de ajutor, pentru cei care sunt văzuti de politicieni ca un simplu electorat, pentru cei care așteptau o schimbare. Dacă superi prea tare sistemul, nu mai e nevoie de argumente pentru a te elimina.

Voiculescu a subliniat că avea experiența din 2016 (când a fost ministru al sănătății în Cabinetul Cioloș), dar a găsit ”vulnerabilități și probleme înfricoșătoare”, atât la nivel instituțiilor centrale, cât și din teritoriu. Sunt înfricoșătoare pentru că vorbesc despre ”neputința coordonării, despre neputința unui sistem de a-și servi cetățenii”: ”Am preluat un minister al sănătății în colaps”.

El a recunoscut că putea comunica mai bine, dar a subliniat că instituțiile ”se construiesc cu echipe, aducând oameni buni, cu timp, cu așezare”.

Am crezut că alegerile au trecut, că în guvern suntem o echipă care vrea să construiască lucruri, a spus fostul ministru:

”Cred că am greșit în anumite aspecte și cred că atunci când m-am așteptat la o anumită decență în vremuri în care oameni mor în fiecare zi, vremuri de pandemie. Când m-am așteptat la decență din partea multor politicieni sau din partea unei părți a presei, cred că am greșit. Am crezut, de asemenea, că premierul, numit de o coaliție în care s-au stabilit reguli clare, nu va folosi forța pe care i-am dat-o pentru rațiuni care țin mai degrabă de cariera sa politică, așa cum chiar dânsul s-a exprimat”.