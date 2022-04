„Putem spune acum că trupele ruse au început bătălia pentru Donbas, pentru care se pregătesc de multă vreme. O mare parte a întregii armate ruse este în prezent consacrată acestei ofensive”, a spus el într-un discurs difuzat pe Telegram.

„Vom lupta, oricât de mulți soldați ruși sunt aduși aici. Ne vom apăra", a spus președintele ucrainean. Și guvernatorul ucrainean al regiunii Lugansk, Serhii Gaidai, anunțase și el declanșarea ofensivei trupelor ruse împotriva estului Ucrainei, relatează AFP, preluată de Agerpres.

”Este iadul. A început ofensiva, cea despre care vorbim de săptămâni întregi", a scris guvernatorul pe Facebook: „Sunt lupte în Rubijne și Popasna, lupte neîntrerupte în alte orașe pașnice”.

Cel puțin opt civili au fost uciși luni de tiruri și lovituri rusești, potrivit autorităților regionale.

Kreminna, un orășel din regiunea Lugansk, a căzut luni în mâinile rușilor, a spus Serhii Gaidai.

Oleksii Danilov, secretarul Consiliului de Securitate Națională și Apărare din Ucraina, a declarat luni că forțele rusești au lansat o ofensivă pentru a străpunge liniile de front ucrainene în trei regiuni, relatează CNN.



O ofensivă masivă a Moscovei era anunțată de armata ucraineană de câteva săptămâni împotriva Donbasului, în mare parte sub controlul separatiștilor pro-ruși din autoproclamatele republici Lugansk și Donețk.

Președintele rus, Vladimir Putin, afirmă că desfășoară o operațiune militară în Ucraina pentru a-i salva pe rușii din Donbas de la un ”genocid” orchestrat de „neonaziștii” ucraineni.

