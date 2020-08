După aproape șase luni de când teatrele de spectacol nu mai sunt accesibile publicului, balerinele și-au pus din nou poantele în picioare pentru un spectacol unic, pus în scenă pe câmp, chiar la poalele munților Bucegi.

Producția, care durează aproximativ 4 minute și a cărui temă muzicală este o reinterpretare a melodiei "Până când nu te iubeam” a Mariei Tănase, îi are ca protaginiști pe balerinele Alice Minoiu, Rebecca Rudolf și Raluca Jercea, soprana Zsuzsana Cerveni, violonistul Mircea Lazăr și pianistul Andrei Licareț. Filmul a fost realizat în cadrul campaniei Arta pe Scena Nouă și vrea să atragă atenția asupra impactului puternic pe care îl are pandemia COVID-19 asupra artei. De asemenea, transmite mesajul că indiferent de vreme și vremuri trebuie să fim capabili să ducem arta mai departe.



Pentru că scenele de spectacol cu care eram obișnuiți nu mai sunt accesibile publicului din cauza măsurilor de protecție luate în pandemie, artiștii propun o Scenă Nouă, în natură. Transmit că nu trebuie să ne fie teamă să îmbrățișăm schimbarea și recomandă arta, cultura și valorile identitare ca surse și resurse de forță și curaj. În clip se regăsesc foarte multe elemente ce fac parte din identitatea noastră ca popor: muzica Mariei Tănase, legenda Sânzienelor, ia, ritualurile de descântec și plaiurile mioritice.

Clipul prezintă o coregrafie originală, pusă în scenă de balerinele Alice Minoiu, Raluca Jercea și Rebecca Rudolf. Dansului balerinelor are loc pe Scena Nouă exprimată prin câmpurile din comuna Secăria, județul Prahova și trimite cu gândul la mitologia românească care vorbește despre ritualul Sânzienelor sau al Ielelor, fecioare zănatice cu puteri magice, despre care se crede că locuiesc în păduri și apar noaptea la lumina lunii, rotindu-se în horă, în locuri retrase, dansând goale și cu părul despletit. Tema muzicală a proiectului oferă publicului o reinterpretare a melodiei "Până când nu te iubeam”, unul dintre cele mai îndrăgite cântece ale Mariei Tănase, cea care a fost și dăinuie ca fiind vocea satului românesc.

Balerina Alice Minoiu, inițiatoarea proiectului:

"Trebuie să ne adaptăm și să fim capabili să ducem arta mai departe, indiferent de vreme și vremuri. Arta pe Scena Nouă este un proiect care s-a născut în contextul impactului pe care l-a avut noul tip de coronavirus asupra mediului cultural. Am înțeles că pentru a zâmbi lumea are nevoie de o poveste și am ales să cream una acolo unde natura oferă cel mai frumos décor și însufletește actul artistic. Scena poate fi și în spații neconvenționale, iar noi trebuie să ne adaptăm la aceste vremuri cu multă pasiune și dorință de a oferi publicului emoții cât mai alese. Avem în noi resurse de a merge mai departe indiferent de context, fără o țintă viața ar fi o rătăcire, după cum ne spune și Senecca”, spune Alice Minoiu, inițiatoarea proiectului.



"A fost o provocare să dansăm în poante pe pământul moale și proaspăt plouat. o experiență specială care nu se încadrează deloc în normele baletului clasic, dar care ne-a adus și nouă foarte multe emoții”, spune balerina Rebecca Rudolf.

"Cultura suferă enorm în pandemie și puțini sunt cei care se gândesc la artiști în această criză fără precedent. Arta pe Scena Nouă este un proiect care m-a provocat să am curaj să schimb sala de spectacol cu un peisaj mioritic superb și să simt din nou vibrația muzicii combinată cu pașii de balet. Este un proiect care ne arată că arta nu se termină niciodată”, declară balerina Raluca Jercea.

Un reper de neclintit pentru cultura și tradiția noastră. Piesa este interpretată într-un stil unic și plin de emoție de soprana Zsuzsana Cerveni, iar coloana sonoră este completată de violonistul Mircea Lazăr și de pianistul Andrei Licareț.

"Au fost momente în timpul pandemiei în care atenția mea nu a avut altă opțiune decât a se îndrepta spre interior, într-o căutare frenetică de echilibru, iar ce am găsit este originea realității mele, anume natura”, a declarat soprana Zsuzsana Cerveni.

"Ca artiști, mulți dintre noi vedem această perioadă ca fiind o oportunitate de a investiga colțurile mai puțin frecventate ale sufletului nostru, și de a folosi metode de expresie care scot in evidentă atât stările nebișnuite cu care ne confruntăm toți în ultimul timp cât și melancolia frumuseții atemporale a naturii și a artei”, a declarat violonistul Mircea Lazăr.