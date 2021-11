Ultimul loc de muncă din România al Andreea Molocea a fost la Ministerul Muncii, în cadrul Agenției Naționale de Egalitate de Șanse. După zece luni petrecute acolo, a plecat din țară și s-a stabilit în Praga, Cehia.

Andreea și-a descoperit pasiunea pentru artă odată cu plecarea din România și stabilirea în Praga, capitala Cehiei, unde lucrează în domeniul IT, este coordonator proiect la Deutsche Börse (Bursa Germană din Praga).



„Cred că arta mea nu s-ar fi născut dacă nu aș fi avut ca sursă de inspirație portul, artele și poveștile românești. Dorul meu și căutarea rădăcinilor m-au adus aici”, mărturisește artista. Prima ei expoziție a avut loc anul acesta, cu ocazia Zilei Internaționale a Iei, la Ambasada României din Praga.

„Sunt un caz norocos”, își deapănă Andreea amintirile migrării, „pentru că am avut unde să stau și mi-am găsit joburi bune. Am venit la Praga deoarece cumnata mea și familia ei erau deja aici, așa că ne-a găzduit o perioadă. Iar în privința locurilor de muncă, m-am îndreptat către industria IT, am început cu service desk și m-am reinventat, am trecut printr-o reconversie profesională, am câștigat experiență și acum, de câțiva ani, lucrez în zona de Project management în IT, pentru piața financiară. Pot spune că am luat totul de la zero, într-un domeniu profesional nou, dar am făcut asta bazându-mă pe cunoștințele și educația dobândite pe bune acasă. Fără acestea și fără capacitatea mea de a învăța mereu probabil mi-ar fi fost mai greu să ard etapele atât de rapid și să ajung unde sunt acum”, spune Andreea Molocea.



„Dacă nu aș desena, mi-ar fi rău”

Față de viața agitată din București, unde era mereu prinsă între proiecte din care încerca să își asigure o existență decentă, Praga i-a adus Andreei liniște și seninătate. „Eram mereu obosită, nu aveam un program de muncă clar definit, predictibil, nu aveam o viață bună. Eram și în perioada aceea a tinereții când vrei să faci de toate, când agitația pare un lucru normal. Dar odată cu vârsta a venit dorința de a mă așeza, a venit maturitatea dorințelor… Pe lângă asta, Praga este un oraș superb, cu multe parcuri, cu o societate deschisă și o administrație în interesul cetățenilor. Ne-am îndrăgostit de ea și am decis că vom rămâne aici. Iar stabilitatea financiară și liniștea astfel câștigate mi-au adus timpul necesar pentru a-mi dezvolta pasiunea”, mărturisește artista.

Niciodată nu e prea târziu să îți amintești ce făceai cu plăcere când erai copil, niciodată nu e prea târziu să dezvolți acele identități ale tale pe care le-ai ținut uitate, iar exact asta s-a întâmplat și în cazul Andreei.

Obișnuită, ca activistă, să se exprime prin cuvinte, a găsit o altă modalitate de exprimare acum, mai intimă, prin desen și culoare. Lucrează mult cu acuarele, guașe și acrilice și spune că desenează în primul rând pentru ea, pornind de la emoțiile ei, de la dorul ei. „Ilustrațiile mele au primit multe aprecieri de la oameni, odată ce le postam pe rețele de socializare. Căldura lor m-a încurajat foarte mult. Fără acest sprijin virtual nu știu dacă aș fi continuat sau mai ales dacă aș fi crescut așa rapid ca artist. A contat foarte mult pentru mine”, afirmă ea.

Cu pași siguri, s-a îndreptat spre proiecte din ce în ce mai complexe: ilustrații originale create la solicitarea unor clienți, inspirate din cărți, poezii sau cântece, ilustrații pentru copii ce urmau să vină pe lume („asta m-a făcut să mă simt ca o zână bună ursitoare”, zâmbește Andreea), coperți de cărți și unul dintre cele mai recent proiecte – o carte de educație financiară pentru copii scrisă de Iulian Tănase și ilustrată de Andreea.

„Asociez, acum, perioada mea de maturitate din România, între vârstele de 19 și 30 de ani, cu un mediu nu foarte stabil, o muncă perpetuă, pe care mi-a plăcut să o fac, pentru o vreme. Apreciez toată experiența trăită. Dar plecarea mea la Praga a însemnat o altă etapă, o altă Andreea, care a vrut să prindă rădăcini, să se așeze puțin și de asta cred că acest oraș, cu calmul său, cu verdele său, cu o viață fluidă, ca un dans magic, mi-a fost foarte fertil pentru ceea ce am devenit”, consideră artista.



„Am plecat din România, dar nu am scos România din mine”

Articol multimedia publicat în cadrul proiectului Stars4Media – „Connecto: Towards European Values Through Digital Media. The Live Streaming Hub”