Adriana Mureșan a fondat și administrează asociația civică informală Voluntari in Europa (inclusiv grupul facebook cu același nume), o rețea de voluntari care face legătura între românii plecați din țară și cei rămași. Totul din „biroul” ei, din TIR.

Moș Crăciun vine cu TIR-ul - și nu doar cu cadouri, ci și cu fapte bune. Tot din „biroul” ei, din TIR, s-a implicat în formularea petiției transportatorilor privind siguranța parcărilor și susținerea acesteia în fata comis iei de petiții (PETI) din Parlamentul European, în vara acestui an.

Adriana Mureșan a fondat Voluntari în Europa în mai 2019, în urma nevoii organizării voluntare a participării românilor din străinătate la vot, în secțiile din afara țării, cu ocazia alegerilor europarlamentare.

Un interviu #Connecto - conectăm românii de acasă cu cei din Europa, în proiectul #Stars4Media: „Connecto: Towards European Values Through Digital Media. The Live Streaming Hub”, realizat de EURACTIV.ro, în parteneriat cu PressHub, Occidentul Romanesc, Știrile Transilvaniei. Realizator: Bogdan Neagu Editor video: Constantin Bogdan

Despre Adriana Mureșan

Adriana Mureșan este o persoană activă și implicată. A fost printre primele și este una dintre puținele femei din România care conduce un autovehicul de tip TIR, acum locuind în Spania. În mai 2019, la data alegerilor europarlamentare, colegii dumneaei, șoferi de TIR, au dorit să participe la vot, însă erau blocați pe trasee sau în parcări și nu se puteau deplasa cu un camion(!) la secția de vot. „Mi-a venit ideea să conectez diaspora și să-i facă să ajungă la o secție de votare”. Ideea a prins și, povestește Adriana Mureșan, „a avut un succes nebun”.

„A trecut perioada de vot și ne-am trezit câteva mii de oameni - „Ce facem acum?”

„Toți au zis că nu se încheie activitatea, au spus că vor să continue”, adaugă Adriana Mureșan în interviul #Connecto. „Am început o revoluție a oamenilor buni - o Ro-Omenie a noastră. Acțiunile au continuat, de sinergie, de conectare, între toți românii. Am lipit 8.000 de stickere cu „România vrea autostrăzi”, mai povestește ea.

„Mii de oameni au reușit să ajungă la secțiile de votare pentru alegerile următoare cu ajutorul nostru. Am trimis colete de medicamente în țară. Am trimis Euthyrox. Am bombardat Minsiterul Sănătății cu scrisori, arătându-le că medicamente sunt, trebuie doar aduse.”

Se implică în mai multe campanii derulate de românii din afara granițelor pentru susținerea altor comunități de români, cum ar fi: Ro-Omenia - cum se ajută comunitățile de români din afară și "Moș Crăciun vine cu TIR-ul”, campanii realizate de asociația civică informală Voluntari în Europa.