Profesorul Turda vorbește, într-un dialog cu Sabina Fati despre tendințele eugenice tot mai vizibile odată cu epidemia de coronavirus, despre evoluțiile care au loc pe fondul necunoașterii istoriei și chiar elemente de eugenism care se perpetuează.

În interviul Connecto, coordonat de PressHub, profesorul Turda vorbește despre tendințele eugenice devenite mai vizibile odată cu epidemia de coronavirus, despre evoluțiile care au loc pe fondul necunoașterii istoriei și chiar despre continuitatea care există în viziunea eugenică a statului maghiar în privința familiei.

Cum se manifestă eugenia astăzi? În multe feluri, începând cu interdicția avorturilor în Polonia, continuând cu refuzul multor medici români de a întrerupe sarcinile nedorite și mergând până în spitale unde adesea bolnavii sunt aleși pentru a fi tratați în funcție de vârstă, de culoarea pielii sau chiar după cât de bine sunt îmbrăcați.

Profesorul Marius Turda face însă un tablou mult mai complex al felului în care se radicalizează societatea românească. Absența dezbaterilor, necunoașterea trecutului, tabuizarea multor teme istorice ar putea explica între altele această radicalizare. De aceea, spune Turda, „sentimentul unui istoric din afară care vrea să cunoască istoria României este ca atunci, când deschizi dulapul din bucătărie și îți cad toate oalele în cap. Oalele sunt subiectele despre care nimeni nu vrea să vorbească”

Profesorul Marius Turda de la Oxford Brookes University este unul dintre cei mai avizați specialiști din lume în istoria eugeniei și a rasismului. La începutul lunii noiembrie a apărut, la cunoscuta editură londoneză Bloomsbury, antologia în șase volume a Istoriei Culturale a Rasei (A Cultural History of Race), antologie coordonată de Marius Turda, la care au participat cei mai titrați istorici în acest domeniu.

Trei dintre volumele semnate de Marius Turda publicate la edituri prestigioase din Marea Britanie au fost traduse și în limba română: Istorie si rasism. Ideea de rasă de la Iluminism la Donald Trump (Polirom, 2019), Eugenism si modernitate. Națiune, rasă si biopolitică in Europa 1870-1950 (Polirom, 2014), „Razboiul sfant” al rasei. Eugenia si protectia națiunii în Ungaria. 1900-1919 (Academia Română, Ed. Școala Ardeleană, Cluj, 2020). Interviul face parte din proiectul „Connecto: Towards European Values Through Digital Media. The Live Streaming Hub”, finanțat prin programul Stars4Media.