Un portofel din piele este unul dintre cele mai universale accesorii ale unui bărbat. Și poate reprezenta chiar și o idee de cadou foarte frumoasă și utilă.

Dar mai întâi, trebuie să te decizi asupra unui model potrivit. Prin urmare, cum arată portofelul pe care un bărbat ar trebui să îl aibă, ținând cont de faptul că este un element esențial pentru fiecare domn?

Cum trebuie să arate portofelul: elegant, din piele sau sport?

Poți răspunde imediat la întrebarea pusă în titlu: piele, desigur. La urma urmei, și bărbații își doresc să fie eleganți. Un portofel din piele pentru un bărbat este aproape un must have. Pe de o parte, este o investiție de ani de zile, pe de altă parte, un plus care va funcționa în aproape orice situație. Modelele sport, din poliester sau nailon, nu vor fi la fel de rezistente, deși bineînțeles că au avantajele lor. În primul rând, sunt ușor de păstrat, de exemplu, în buzunarul unui pantalon, pentru că pur și simplu sunt mai flexibile

Bărbații se concentrează în primul rând pe soluții funcționale. Le place ordinea și minimalismul. Din același motiv, ei apreciază portofelele, care garantează un loc pentru bani numerar, carduri bancare, carte de identitate și nimic altceva.

În portofel trebuie să încapă și o fotografie cu familia. Sau ar trebui să fie loc pentru cardurile de fidelitate ale tuturor acelor restaurante și cafenele la care merge destul de frecvent. În acest caz, este recomandat unul dintre modelele cu trei secțiuni care garantează suficient spațiu pentru toate capriciile sale.

Pe de o parte, banii și cardurile din portofel ar trebui să fie ușor și rapid disponibile. Pe de altă parte, acestea trebuie să fie bine asigurate, astfel încât să nu cadă accidental. Ce sistem de prindere funcționează cel mai bine pentru asta? Cu siguranță se poate elimina Velcro imediat. În primul rând, nu se întâlnesc deloc în portofelele din piele, ci doar în cele sport, din materiale textile. În al doilea rând, Velcro se uzează rapid și nu se mai lipește.

Încuietoarele tradiționale sunt o soluție mult mai practică. Se caracterizează prin durabilitate și o închizătoare puternică. Clemele magnetice vor fi și mai convenabile de utilizat. Portofelele echipate cu acestea sunt foarte ușor de desfăcut și se fixează corect. Interesant este că multe modele nu au deloc închidere exterioară. Fermoarele sau capsele din interior sunt suficiente.

Alegerea modului de închidere potrivit depinde doar de preferințele personale. Dar nu uita: o închizătoare de încredere se poate dovedi a-și merita greutatea în aur (la propriu!).

Ce culoare ar trebui să aibă un portofel pentru bărbați?

Trebuie să recunoști- gama de culori a portofelelor pentru bărbați este cu siguranță mai limitată decât în ​​cazul modelelor de damă. Dacă te concentrezi pe portofelele din piele, cea mai comună alegere va fi negrul clasic, eventual în nuanțe de maro. Dacă ești în căutarea unor astfel de modele, poți verifica oferta de pe https://www.epantofi.ro/lacoste.html. O alegere modestă nu este deloc un dezavantaj. Majoritatea bărbaților nu ar fi interesați de modele bleumarin, gri sau roșu.

Culorile discrete conferă accesoriilor eleganță și caracter universal, iar datorită acestora, portofelul se va potrivi cu orice ținută - mai mult sau mai puțin formală. Căci, astfel de accesorii, precum un portofel, trebuie să fie întotdeauna la îndemână pe tot parcursul zilei și indiferent de ocazie.