Firele nevăzute ale dorului de țară au adus-o pe Florica Zaharia din inima New York-ului înapoi la Hărțăgani-ul natal și în Băița de Hunedoara, unde a fondat un muzeu unic.

Întoarsă după 30 de ani de experiență în conservarea textilelor la Muzeul Metropolitan de Artă new-yorkez, Florica Zaharia a fondat Muzeul Textilelor, unic în acest colț de Europă.



„Tradiția este o comuniune cu misterul” este motto-ul sub care deschidem, virtual, pagina Muzeului românesc de Textile.



(filmări realizate în septembrie a.c.)

Cum a ajuns să fie recunoscută și respectată în lumea culturală americană



La poalele Munților Metaliferi, în nordul județului Hunedoara, Florica Zaharia și coleboratorii săi dau viață artei textile românești și recreează o casă din Țara Moților, ca-n copilăria bunicilor. Plecată din din lagărul comunist românesc în 1983, Florica Zaharia a ajuns, cu meticulozitatea specifică Țării Moților, un cunoscut expert internțaional în conservarea textilelor.Când a părăsit țara împreună cu soțul ei, inițial au vrut să se refugieze în Europa; au ajuns în Spania, însă țara iberică le-a refuzat azilul politic. Au decis atunci să își încerce norocul peste ocean și au ajuns în Statele Unite.Florica Zaharia spune că drumul către recunoaștere în lumea culturală de peste ocean nu a fost unul ușor și a implicat multă muncă și seriozitate. Odată ajunsă în America, s-a dus la prima agenție de forță de muncă pe care a găsit-o. Absolventă a Universității Naționale de Arte ”Nicolae Grigorescu” din București, avea la ea doar două dintre tapiseriile lucrate chiar de mâna ei. A avut noroc de două ori. Odată pentru că unul dintre angajații agenției vorbea limba franceză, pe care o vorbea și Florica, iar a doua oară pentru că acel angajat a direcționat-o cătreMuzeul Metropolitan, celebrul MET din New York, muzeu care era în căutarea unui specialist pentru restaurarea unei tapiserii flamande. Șefa de atunci aDepartamentului de Conservare a Textilelor a plăcut-o și a angajat-o imediat. De acolo înainte drumurile i s-au deschis.A ajuns să cunoască o sumedenie de oameni deosebiți, a învățat limba foarte bine și s-a făcut tot mai remarcată în cercul de specialiști al acestui domeniu cultural extraordinar. A lucrat 28 de ani la MET New-York, devenind șefa departamentului de Conservare a Textilelor.Florica Zaharia s-a alăturat departamentului în 1988 și l-a condus începând cu 2003, perioadă în care a lucrat cu o serie de conservatori textili renumiți la nivel mondial. Ea a făcut cercetare, a publicat o serie de lucrări, a ținut prelegeri, a curatoriat expoziții și a predat elevilor pe teme diverse precum materiale textile și tehnologie, textile din Europa de Est sau conservarea textilelor., aflăm de pe site-ul Metropolitan Museum of Art din New York.

Consacrarea în carieră nu a eliminat, ba dimpotrivă, a accentuat dorul de țară.

Lupta împotriva uitării: întoarcerea la Hărțăgani și fondarea Muzeului Textilelor



Muzeul nu a fost conceput ca expoziție permanentă, ci ca succesiune de expoziții tematice, legate de câte o temă de cercetare, cu participarea unor specialiști din România și din toată lumea. În esență, locul este mai degrabă un spațiu al cercetării științifice, o agora în care specialiști din lumea întreagă se reunesc și împărtășesc cunoștințe, punându-le într-un spațiu comun, un centru al cunoașterii care are ca misiune lupta împotriva uitării.

Pentru a porni, Florica a cumpărat clădirea fostului magazin sătesc din Băița, o clădire anostă, cu o arhitectură tipic comunistă, însă foarte potrivită pentru a deveni spațiu administrativ, laborator de conservare și spațiu expozițional pentru acele expoziții tematice pe care ea le organizează cu regularitate. A dat viață clădirii și a transformat-o radical.

”Dacă era vorba să mă întorc după zece ani de locuit în afară, probabil că îmi puneam întrebări. Nu eram gata să mă întorc acasă, nu eram gata din multe motive. Oportunitățile care existau atunci în țară erau minime, comparativ cu oportunitățile pe care le aveam în Statele Unite ale Americii. Te gândești că ai o responsabilitate față de membrii familiei, te gândești la educația copiilor. Ai nevoie să te gândești la pensie, cu ce îți vei duce viața de zi cu zi. Toate aceste elemente trebuie luate în considerare.

Eu cred că pentru a-i ajuta pe români să ia decizia vizavi de unde mi-e locul, unde vreau să fiu sau când pot să fiu într-un loc sau altul, trebuie ca schimbările de care are nevoie țara aceasta să se întâmple ceva mai rapid. Mă refer la perspectiva susținerii inițiativei individuale, dar și din perspectiva ușurării traiului omului de rând. E foarte greu să punem totul pe seama individului, pentru că individul reacționează la niște condiții existente. Eu sunt convinsă că românii ar fi mult mai legați de rădăcini dacă ar avea mai multe șanse aici. Hai să vedem cum le dăm acele șanse!”, a spus Florica Zaharia în interviul acordat.

Articol multimedia publicat în cadrul proiectului Stars4Media – „Connecto: Towards European Values Through Digital Media. The Live Streaming Hub”