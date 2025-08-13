GenZi începe cu un astfel de incubator în Cluj-Napoca, unde echipa Z.Reality s-a alăturat demersului GenZi și proiectului european PulseZ. Descoperă primul incubator GenZi pe pagina Instagram.

Euractiv.ro lansează GenZi- pagină de Instagram realizată în parteneriat cu Z.Reality.

Ce încercăm să facem?

Încercăm să-i punem în legătură pe tinerii pasionați să creeze conținut de calitate.

Jurnalismul s-a modelat: a devenit predominant vizual, extrem de mobil - oricine poate relata de pe teren, video. Oricine poate edita video cu programe (aproape) gratuite. Oricine poate face aceste lucruri. Dar nu oricine poate crea conținut de calitate. De interes public. Relevant.

Într-o lume extrem de conectată, inițiativa noastră urmărește să crească vizibilitatea acelor inițiative de conținut relevante pornite de la tineri și realizate de ei și pentru ei.

Cu siguranță, mulți dintre tineri sunt deja creatori talentați de conținut.

Ce le oferim noi: ghidaj, mentorship, suport tehnic. Putem să vă invităm în studio să intervievați personalități. Putem să facilităm legătura între tinerii jurnaliști și persoane/instituții publice, personalități.

Poate mai important decât tot: validarea profesională reciprocă. Media pierde teren în fața rețelelor sociale, inundate și acestea de conținut de proastă calitate. Insulele de jurnalism de bună calitate rămân tot mai puține și izolate. Aici intervenți voi, tinerii. Voi vă veți construi lumea (inclusiv cea de informații) în care veți dori să trăiți.

Întrebări precum:

Cum folosești video să fie relevant?

Cum folosești instrumente AI păstrând etica și valoarea jurnalistică?

Cum ne adaptăm jurnalismului modern?

Cum ne adaptăm jurnalismului mobil? Cum putem face jurnalism de teren utilizând social media?

Ești interesat să dai mai multă vizibilitate produselor tale? Contactează-ne la emailul redactie[at]euractiv.ro. Pleci în Erasmus+ sau vrei să colaborezi internațional? Platforma PulseZ.eu îți poate da vizibilitatea de care ai nevoie. Poți trimite conținut direct către platformă sau ne poți contacta.