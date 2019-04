FOND România sprijină organizarea sesiunii dedicate societății civile din cadrul conferinței la nivel înalt „Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă”, 16 aprilie, Palatul Parlamentului.

Marți, 16 aprilie a.c., Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare – FOND România va sprijini organizarea Sesiunii dedicate Societății Civile din cadrul Conferinței la nivel înalt „Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă”, ce va avea loc la Palatul Parlamentului, București. Evenimentul este organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de lucru al prim-ministrului României, în colaborare cu Ministerul de Externe și va reuni peste 250 de reprezentanți din Uniunea Europeană, Balcanii de Vest, Parteneriatul Estic și Asia Centrală, care coordonează implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

Conferința își propune să mobilizeze leadership-ul politic, facilitând parteneriate pentru dezvoltare durabilă la nivel regional și interregional, aducând împreună mediul guvernamental, organizații internaționale precum Uniunea Europeană și ONU, actori ai societății civile și ai mediului de afaceri din peste 40 de state.

FOND România va facilita Sesiunea dedicată Societății Civile, ce are ca scop evidențierea rolului societății civile în implementarea și monitorizarea Agendei 2030 la nivel național și european, punând accentul pe promovarea parteneriatelor pentru dezvoltare și cooperare (reflectat în Obiectivul de Dezvoltare nr.17).

Discuțiile se vor concentra asupra temelor: îmbunătățirea procesului de participare al societății civile în implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, coerența politicilor pentru dezvoltare durabilă, monitorizarea implementării Agendei 2030, implicarea tuturor actorilor relevanți în dezvoltarea Strategiei Europene de implementare a Agendei 2030, necesitatea unui nou consens pentru natură, rolul sectorului privat în atingerea ODD-urilor sau modul în care se reflectă aceste tematici în vecinătatea Uniunii Europene (respectiv în regiunea Mării Negre și Balcanii de Vest).

Sesiunea reprezintă un moment oportun pentru schimbul de bune practici și consolidarea cooperării dintre organizațiile societății civile din Uniunea Europeană și statele din vecinătatea sa. Totodată, Confederația Europeană de ONG-uri active în domeniul dezvoltării și asistenței umanitare – CONCORD Europe, va lansa studiul How will you work for Sustainable Development: A litmus test for EU leaders ce încurajează o abordare strategică pe termen lung a implementării Agendei 2030, prin aportul liderilor Uniunii Europene și respectarea principiului coerenței politicilor pentru dezvoltare durabilă. Consultați varianta integrală a studiului aici.

Evenimentul marchează de asemenea un moment important pentru promovarea Agendei 2030 și a importanței parteneriatului multi-actor pe perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

FOND România dedică un interes special acestui eveniment, având în vedere derularea proiectului European Towards open, fair and sustainable Europe in the world - EU Presidency Project 2019-2021, în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România în prima jumătate a anului 2019. Proiectul este implementat de către Platforma Națională de ONG-uri Finlandeză - Fingo, în parteneriat cu platformele naționale de ONG-uri active în domeniul dezvoltării internaționale din România (FOND România), Croația (CROSOL) și Confederația europeană de ONG-uri CONCORD, fiind finanțat de către Comisia Europeană. Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici europene deschise, echitabile și sustenabile, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.