Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 26-29 august 2019, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR). Tema ediției din acest an este ”Diplomaţia României: repere şi noi perspective”.

Invitații ediției din acest an sunt viceprim-ministrul și ministrul bulgar de externe, Ekaterina Zaharieva, ministrul afacerilor externe și integrării europene al R. Moldova, Nicu Popescu, secretarul de stat pentru afaceri europene din cadrul MAE croat, Andreja Metelko-Zgombić, Wolfgang Ischinger, preşedintele Conferinţei de securitate de la München, şi Steven Erlanger, corespondent diplomatic şef pentru Europa, the New York Times.

Principalele teme abordate în cadrul reuniunii sunt viitorul UE şi al rolului său global, relaţiile transatlantice, relaţiile cu vecinătatea estică, afacerile europene, relațiile politice şi economice ale României cu statele din spațiul Asia-Pacific, Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, asistența umanitară şi dezvoltarea, pacea şi securitatea la nivel mondial.

Potrivit MAE, un demers important al ediției din 2019 a Reuniunii Anuale a Diplomației Române îl reprezintă o serie de vizite la obiective de interes economic din teritoriu și întâlniri cu autoritățile locale.