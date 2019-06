Asociația Asistență și Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21 organizează azi, la Colegiului Național ”Gh. Șincai” - București, conferința finală a proiectului „Parteneriat public-privat pentru o sustenabilă, echitabilă și deschisă”.

Proiectul se desfășoară în perioada februarie-iunie și este co-finanțat de Uniunea Europeană prin proiectului "Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021”, implementat de platforma finlandeză pentru dezvoltare Fingo, platforma FOND România, platforma croată CROSOL și CONCORD, Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare.

Conferința ”Europa valorilor comune” va reuni un număr de peste 80 de participanți: elevi, studenți, cadre didactice, reprezentanți ai autorităților publice locale și ai societății civile, care au lucrat împreună și au contribuit la atingerea obiectivelor proiectului. Agenda va include vorbitori cheie din domeniul dezvoltării durabile. Doamna Senator, Liliana Sbîrnea, membră a Comisiei de Educație a Senatului României va vorbi despre importanța unei educații de calitate pentru toți pe agenda priorităților Uniunii Europene, iar domnul Secretar de Stat, László Borbély, coordonatorul Departamentului de Dezvoltare Durabilă, va prezenta perspectiva României asupra dezvoltării durabile. Domnul Alexandru Tașnadi, președinte de onoare al asociației APDD-Agenda 21, va vorbi despre dimensiunea economică a dezvoltării durabile în programele de formare ale Academiei de Studii Economice-București, iar doamna Adela Rusu, director executiv FOND, va prezenta rezultatele și perspectivele proiectului ”Towards open, fair and sustainable Europe in the world”.

Vor fi prezentate rezultatele campaniei publice de informare ”România de azi în EUROpa de mâine” din județele Buzău și Tulcea și municipiul București. Participanții vor viziona totodată spot-urile video câștigătoare ale concursului ”Orașul meu – Oraș Durabil” și vor putea citi forma finală a Documentului-Manifest care reflectă contribuția tinerilor, a autorităților locale și a societății civile la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în contextul Presedinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Rezultatele finale ale proiectului, fotografii și știri de la eveniment vor fi publicate aici, și pe pagina de Facebook a asociației APDDAgenda 21.