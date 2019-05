Tineri din România, de la elevi de școală gimnazială și liceu, vor sărbători ziua copilului altfel în cadrul Zilei Naționale #eusuntdeIMPACT, inițiată de Fundația Noi Orizonturi la nivel național.

De 1 iunie tinerii punctează rolul activ în îmbunătățirea societății, importanța cuvântului lor și implicarea în decizii ce țin de țară și de planetă.

Campanii de ecologizare pe malul Dunării, participarea la Maratonul Internațional Sibiu, mese cu produse tradiționale românești, amenajarea spațiilor din exteriorul școlilor sau schimburi de experiențe între elevii din mediul rural și urban sunt doar câteva dintre activitățile organizate la inițiativa tinerilor în 1 iunie. Aceștia dau mai departe ce au învățat prin realizarea de activități sincron în 19 județe din România.

1 iunie altfel văzut prin ochii tinerilor

Implicarea tinerilor este cuvântul cheie atunci când ne raportăm la comunități, prin prisma evenimentului Ziua Națională IMPACT - #eusuntdeIMPACT. Tinerii doresc să promoveze implicarea civică ca motor al unei comunități puternice, prin exemple de bună practică, dar si să mediatizeze, valideze și să sensibilizeze comunitatea asupra acțiunilor de învățare prin Service Learning.

Tinerii care organizează aceste evenimente fac parte din cluburile de inițiativă comunitară IMPACT, cluburi educaționale inițiate de Fundația Noi Orizonturi și dezvoltate în școli, bilbioteci sau centre de tineret la nivel național și internațional. Modelul IMPACT este preluat de către World Vision și implementat și în alte 24 de țări. Tinerii se întâlnesc săptămânal și aduc plus valoare comunității din care fac parte prin generarea de proiecte în folosul comunității, dar și prin faptul că aceștia își dezvoltă abilități de viață relevante pentru secolul XXI.

De ce sunt tinerii de IMPACT?

Întrebați ce îi face să fie diferiți și de impact în comunitățile lor, tinerii declară următoarele: „implicarea şi creativitatea mea creează un duo perfect”, „acţionez pentru binele celorlalţi”, „știu că munca în echipă este mereu un succes”, „protejez natura şi asigur traiul celorlalţi într-un mediu curat şi sănătos”, „am învăţat să colaborez şi să mă exprim liber”, „sunt un copil puternic şi ambiţios” sau „pot schimba ceva MIC în ceva MARE.”

Părinții, prietenii, autoritățile locale, actorii în educație, turiștii din județe precum Cluj, Sibiu, Alba, Maramureș, Sălaj, Bihor, Bistrița-Năsăud, Mehedinți, Vâlcea sau Călărași sunt așteptați să participe în 1 iunie la activitățile pregătite pentru publicul larg. Mai multe detalii legate de activități regăsiți pe pagina oficială a evenimentului.

Ziua Naţională IMPACT face parte din proiectul „Vocea mea contează! Tinerii- liderii schimbării în Agenda 2030”, finanţat prin proiectul "Towards open, fair and sustainable Europe in the world – EU Presidency Project 2019-2021, co-finanțat de Uniunea Europeană și implementat de organizația Fingo din Finlanda, în parteneriat cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare - FOND (România), platforma CROSOL (Croația) și Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare - CONCORD.