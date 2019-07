Între 26-28 iunie a.c., a avut loc cea de-a 11-a ediție a Școlii Române de Dezvoltare, întrunind peste 100 de participanți pentru discuții și ateliere cu experți din domeniul dezvoltării și al cooperării internaționale.

Evenimentul a reprezentat un prilej de networking pentru reprezentanți din mediul guvernamental și din instituții ale Uniunii Europene, platforme naționale de dezvoltare și organizații active în domeniu, tineri voluntari, jurnaliști și reprezentanți ai mediului privat.

Ediția din acest an a fost organizată în cadrul proiectului „Towards open, fair and Sustainable Europe in the World - EU Presidency Project 2019-2021„ ce a început în 2019 și va continua până în 2021, asigurând astfel implicarea societatății civile și pentru următoarele Președinții. Cele 3 zile ale evenimentului au fost marcate de sesiuni speciale, dedicate Președinției României la Consiliul UE și proiectului derulat de FOND România pe această perioadă. La finalul evenimentului, doamna Katja Ahlfors, Director al Unității de Dezvoltare din cadrul Ministerului de Afaceri Externe al Finlandei, a prezentat programul oficial al Președinției Finlandei la Consiliul UE, publicat în data de 26 iunie. Totodată, partenerii proiectului din Finlanda (Fingo) și Croația (CROSOL) au împărtășit din experiența activităților deja începute pentru proiectul EU Presidency.

FOND România a predat astfel ștafeta Președinției către platforma națională de dezvoltare din Finlanda (Fingo), care va continua eforturile pentru sprijinirea politicilor de dezvoltare echitabile și durabile! Reamintim că Finlanda a preluat mandatul Președinției pe perioada iulie - decembrie 2019, fiind urmată de Croația, în perioada ianuarie-iunie 2020. Din iunie 2020-decembrie 2021 vor urma Germania, Portugalia, Slovenia, potrivit calendarului Președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Raportul evenimentului a fost publicat pe website-ul proiectului și este disponibil aici pentru consultare.