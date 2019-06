Între 26-28 iunie, FOND România organizează în București, la Nod Makerspace (Splaiul Unirii nr.160), cea de-a 11-a ediție a Școlii Române de Dezvoltare - ”From words to action: Fostering synergies for achieving the Sustainable Development Goals”.

Cei interesați să participe sunt invitați să se înscrie până la data de 12 iunie, prin completarea unui formular online.

Școala Română de Dezvoltare este un eveniment tradițional în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inițiat de Ministerul Afacerilor Externe în 2008 și organizat de FOND România începând cu 2010. Implementarea celor 17 obiective ambițioase ale Agendei 2030 necesită mobilizarea tuturor actorilor relevanți, începând cu autoritățile naționale, regionale, locale până la societatea civilă, mediul academic și sectorul privat.

Implementarea Agendei 2030 este o prioritate pe agenda politica a Președinției Consiliului UE, în perioada 2019- 2020, respectiv perioada trioului România, Finlanda și Croația. Acest lucru reprezintă o excelentă oportunitate pentru ONG-urile active în domeniul cooperării pentru dezvoltare, din cele trei țări de a intensifica eforturile de promovare și advocacy pentru accelerarea procesului de implementare a Agendei 2030 și a Obiectivelor sale de Dezvoltare Durabilă (ODD).

În acest context, ediția de anul acesta a Școlii Române de Dezvoltare își propune să contribuie la creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici deschise, echitabile și durabile în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.

Timp de 3 zile vom dezbate împreună cu experți în dezvoltare, naționali și internaționali, teme de interes precum: implementarea Agendei 2030 în perioada Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, rolul Asistenței Oficiale pentru Dezvoltare în contextul atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, parteneriatul dintre societatea civilă și mediul privat, consumul și producție responsabile, implicarea tinerilor în implementarea Agendei 2030 și consolidarea cooperării pentru dezvoltare în regiunea Mării Negre.

Suntem încântați de faptul că sesiunea dedicată tinerilor va fi susținută de voluntari selectați prin intermediul organizațiilor membre FOND România, implicați direct în promovarea și implementarea Agendei 2030 în România. Evenimentul se va încheia cu o sesiune simbolică de predare a ștafetei Președinției la Consiliul Uniunii Europene către Finlanda, respectiv Croația, la care ni se vor alătura partenerii proiectului ”Towards open, fair and sustainable Europe in the world - EU Presidency Project 2019-2021” platforma/federația finlandeză de ONG pentru dezvoltare – Fingo și platforma croată – CROSOL.

Ediția din acest an a Școlii Române de Dezvoltare face parte din seria de evenimente organizate de FOND România în cadrul proiectului European ”Towards open, fair and sustainable Europe in the world - EU Presidency Project 2019-2021”, în contextul exercitării Președinției Consiliului UE de către România în prima jumătate a anului 2019. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de platforma finlandeză pentru dezvoltare Fingo, platforma FOND România, platforma croată CROSOL și CONCORD, Confederația Europeană de ONG-uri pentru dezvoltare. Obiectivul principal al proiectului este creșterea nivelului de conștientizare și sprijin pentru politici europene deschise, echitabile și sustenabile, în special în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, cooperarea pentru dezvoltare, drepturile omului și spațiul societății civile.