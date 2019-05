FOND România sprijină Universitatea din București în organizarea prestigioasei serii de prelegeri Kapuscinski Development Lectures.

Universitatea din București, prin Centrul pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) al Facultății de Științe Politice, organizează joi, 30 mai 2019, ora 18:00 în Sala Media a Teatrului Național „Ion Luca Caragiale” din București, o nouă ediție în cadrul prestigioasei serii de prelegeri Kapuscinski Development Lectures (KDL), cunoscută informal ca echivalent TED Talks pentru dezbaterea priorităților globale de dezvoltare sustenabilă a economiei, societății și a mediului.

FOND România este partener al acestei ediții, inclusiv printr-o expoziție de fotografie la care și-au adus contribuția organizațiile membre FOND, ce va avea loc în foaierul alăturat Sălii Media a Teatrului Național „Ion Luca Caragiale”.

Creat împreună cu Comisia Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD/UNDP) și inclus pe agenda Președinției României la Consiliul Uniunii Europene, evenimentul (în limba engleză) va fi transmis live și va putea integra intervenții / întrebări de la experți și studenți din întreaga lume.

Numite după jurnalistul polonez Ryszard Kapuscinski (1932-2007) cunoscut pentru reportajele din zone în curs de dezvoltare, prelegerile KDL aduc în prim plan lideri la nivel global în domeniile lor și sunt o parte importantă a procesului de consultare publică pentru politicile europene de cooperare internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară.

Invitatul principal al acestei ediții an va fi dna. Dr. Alaa MURABIT, United Nations Sustainable Development Goals Global Advocate & UN High-Level Commissioner for Health, Employment and Growth, care va susține o prelegere cu tema Ethics of effective leadership, în care va explora modul în care opțiunile morale personale influențează decizia liderilor și impactul acestora asupra calității vieții în societatea contemporană.



MIT Media Lab Director's Fellow și Ashoka Fellow, în 2017 dna. Dr.Alaa Murabit a fost inclusă de Forbes în Top 30 de personalități globale sub vârsta de 30 de ani. Despre ea Bill Gates comenta că este „una dintre acele persoane care întruchipează, cu adevărat, spiritul unui ‘goalkeeper’, o nouă generație de tineri, mai dinamică, tineri cu ajutorul cărora vom continua să progresăm în rezolvarea marilor probleme globale”.

Pentru a iniția dezbaterea cu publicul din sală și din întreaga lume (diplomați, reprezentanți ai mediilor de afaceri, academic și societății civile) vor oferi reacții despre mesajul prelegerii și scurte prezentări Dragoș Bucurenci, strateg de comunicare, antreprenor și activist civic, și Luciana Alexandra Ghica, Director al Centrului pentru Studii de Dezvoltare și Cooperare Internațională (IDC) al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București.

De asemenea, scurte cuvinte introductive vor avea reprezentanți ai conducerilor Universității din București, Ministerului Afacerilor Externe, Reprezentanței Comisiei Europene în România și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Ștefan Cibian, președintele FOND România, va adresa câteva cuvinte audienței în încheierea prelegerii.

În mod special, ediția din 2019, care marchează un deceniu de la prima prelegere KDL organizată în România, va fi dedicată memoriei regretatului diplomat român Mihnea Constantinescu și este organizată cu sprijinul cursanților masterului profesional în limba engleză de Afaceri Publice Internaționale din cadrul Facultății de Științe Politice a Universității din București.

Cu sprijinul Ambasadei Sustenabilității în România și a Kaufland România, compania desemnată nr.1 în domeniul responsabilității sociale (Romania CSR Index 2018), participanții la dezbatere vor putea continua apoi discuțiile informal în cadrul unui cocktail.

KDL deschide și cea de-a șasea ediție a conferinței internaționale de cercetare politică SCOPE: Science of Politics (www.scienceofpolitics.eu) pe care IDC, împreună cu Comitetul de Cercetare privind studiul științelor politice ca disciplină (RC33) al Asociației Internaționale de Științe Politice (IPSA/AISP) și Confederația Asociațiilor Europene de Științe Politice (ECPSA), o organizează în acest an între 31 mai și 2 iunie la Casa Universitarilor din București, pentru a explora relația dintre etică si spațiul politic.

Universitatea din București este printre puținele din lume care a organizat mai multe ediții ale acestei serii, avându-i de-a lungul timpului invitați pe A.S.R. Prințul Moștenitor Haakon al Norvegiei (Ambasador PNUD al Bunăvoinței), Prof. Paul Collier (University of Oxford & Banca Mondială), Owen Barder (Center for Global Development - Washington, D.C.) și Prof. Thomas Pogge (Yale University).

Datorită numărului limitat de locuri în sală, participarea la eveniment se face exclusiv cu înscriere prealabilă aici.