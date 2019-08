Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că numărul record de incendii din pădurea amazoniană reprezintă "o criză internațională", care trebuie discutată în cadrul Summitului G7 din weekend, relatează BBC Online.

”Casa noastră arde", a scris Macron pe Twitter. "E o criză internațională. Membri ai G7, trebuie să discutăm”, a mai scris el.

În replică, președintele Braziliei, Jair Bolsonaro, l-a acuzat pe Emmanuel Macron că folosește subiectul pentru în scopuri politice. El a mai spus că apelurile privind discutarea problemei la Summitul G7 de la Biarritz, la care Brazilia nu participă, nefiind membră, evocă "mentalitate colonialistă".

Cea mai mare pădure tropicală din lume, Amazon are o importanță vitală în calitate de depozit de dioxid de carbon, având rolul de a încetini ritmul încălzirii globale. Pădurea produce o cincime din oxigen la nivel mondial și circa 20% din apele dulci, potrivit World Wide Fund for Nature (WWF). Aici trăiesc aproximativ trei milioane de specii de plante și animale.

Recent, Germania a anunţat că intenţionează să blocheze plata a 35 milioane de euro către Brazilia pentru programele de conservare şi biodiversitate a pădurilor, ca urmare a lipsei de acțiune a autorităților braziliene la incendiile puternice din Amazon.

Jair Bolsonaro a răspuns că ţara sa nu are nevoie de ajutorul german.

Între timp, și Norvegia, principalul donator de fonduri pentru protejarea pădurii amazoniene, a decis blocarea a 30 de milioane de euro de subvenţii destinate Braziliei.

Datele Institutului naţional de cercetare brazilian (INPE) arată că defrişările realizate în iulie au fost de aproape patru ori mai mari decât cele înregistrate în aceeaşi lună a lui 2018.

Datele obținute prin satelit de același institut arată o creștere cu 85% a numărului incendiilor în Brazilia anul acesta, cele mai multe având loc în regiunea amazoniană.

Asociațiile care se ocupă de protejarea mediului au acuzat Guvernul brazilian pentru această situație, spunând că a încurajat exploatatorii forestieri și fermierii să pârjolească pământul.



Bolsonaro a sugerat că organizațiile neguvernamentale au pornit incendiile, dar a recunoscut că nu are dovezi în acest sens. Joi, el a admis că e posibil ca fermierii să fie implicați, relatează Reuters. Asociațiile de mediu au făcut apel la oameni să iasă vineri la proteste în mai multe orașe din Brazilia, pentru a cere autorităților să lupte împotriva incendiilor.