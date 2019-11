Reprezentantul Permanent al României la Națiunile Unite, ambasadorul Ion I. Jinga, a moderat dezbaterea, care a avut loc joi, în calitate de președinte al Grupului Ambasadorilor Francofoni la New York.

Evenimentul a fost co-organizat de Misiunea Permanentă a României la ONU New York, Misiunea Permanentă a Franței la Conferința pentru Dezarmare de la Geneva, Misiunea Permanentă a Mali la ONU New York, Misiunea Permanentă a Marocului la ONU New York și Organizația Internațională a Francofoniei.

Reprezentantul Permanent al României a arătat că evenimentul reprezintă o premieră, fiind primul organizat în limba franceză în marja Comisiei I, contribuind astfel la facilitarea unei discuții inclusive cu reprezentanți din state francofone afectate de traficul transfrontalier de arme mici și lejere.